Napoli, Ndombele saluta: il messaggio social d’addio

Tanguy NDombele saluta Napoli: il centrocampista fa ritorno al Tottenham dopo una stagione vincente in azzurro.

Tanguy NDombele saluta il Napoli: il francese torna al Tottenham dopo un anno in prestito a Napoli. Una stagione non proprio esaltante che gli ha comunque permesso di arricchire il suo Palmares vincendo uno scudetto che mancava da 30 anni in città.

Il centrocampista ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram per salutare la città e la squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Feinte ⚡️ (@ndombele_22)

Una città, un popolo, Napoli.

La fine della mia avventura che durerà solo un anno ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore.

Ti auguro tutto il successo che meriti

Grazie di tutto.

T

Questo il messaggio d’addio del francese, che torna alla base.