Il Napoli non molla: prove di scambio in Serie A

Dopo il cambio di allenatore in casa Napoli si lavora costantemente alla prossima stagione. Rudi Garcia ha le idee ben chiare

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tornato a vincere quest’anno in Serie A, dopo una lunga attesa. Luciano Spalletti ha trascinato i suoi verso un titolo che mancava da 33 anni e ora le difficoltà principali, per il club partenopeo, saranno quelle di confermarsi in vetta e instaurare un ciclo di successi.

Non sarà semplice, soprattutto perché il Napoli ha subito cambiato guida tecnica. Non ci sarà Luciano Spalletti ma Rudi Garcia sulla panchina del club partenopeo. Sono tanti poi i calciatori che vogliono sfruttare la grande stagione per incamerare una cessione e incassare mega ingaggi. Il primo a salutare sarà il difensore Kim Min-Jae, calciatore ormai in uscita: le big europee stanno lottando per incassare il si del calciatore, il Bayern è favorito e basterà pagare la clausola di circa 70 milioni di euro.

Non solo Kim perchè anche Victor Osimhen ha un futuro ancora tutto da decidere. Victor ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli è consapevole che quest’estate ci sono solo due strade: cessione definitiva subito o rinnovo, nessun’altra possibilità per il bomber nigeriano. In attesa di definire queste trattative importanti il Napoli guarda anche trattative di minor livello e ovviamente la società vuole accontentare anche le richieste di Rudi Garcia. Il francese è rientrato in Italia dopo anni e vuole aiutare gli azzurri a ripetersi.

Napoli, lo scambio per Maxime Lopez

Per rinforzare il centrocampo Rudi Garcia avrebbe chiesto il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez. Il giovane regista è una ‘vecchia conoscenza’ del tecnico, che, lo lanciò ai tempi dell’Olympique Marsiglia. Il Napoli vuole accontentare il suo tecnico e Lopez prenderebbe il posto in rosa di Diego Demme, in uscita e vicino al ritorno in Bundesliga. Non sarà facile accontentare il club neroverde, Carnevali chiede sempre molto per i suoi talenti e il Napoli ne sa qualcosa con la trattativa Raspadori dello scorso anno.

I due club potrebbero cosi mettere in atto uno scambio di calciatori con il Sassuolo molto interessato a due giovani talenti azzurri. Carnevali ha messo infatti nel mirino Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, due talenti che quest’anno, seppur in minima parte, hanno preso parte allo scudetto azzurro. I due ora vogliono più spazio e il Napoli potrebbe sacrificare uno dei due per arrivare a Maxime Lopez. La trattativa è appena cominciata.