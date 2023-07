Giuntoli-Juve, la mossa di De Laurentiis che ha sbloccato il passaggio

L’oramai ex ds del Napoli è ora libero di firmare con la Juventus, dopo un’estenuante trattativa con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis

La Juventus tra pochi a giorni avrà il nuovo responsabile dell’area tecnica: si tratta di Cristiano Giuntoli. Dopo otto stagioni in azzurro, culminate con la vittoria dello Scudetto, Giuntoli ha detto addio al Napoli. Ottenere il via libera da De Laurentiis non è stata cosa semplice. Promesso alla Juventus già da qualche mese, il dirigente toscano ha ottenuto il via libera solo in questi giorni, dopo aver dovuto rinunciare a circa due milioni di euro, tra premi e bonus legati alla straordinaria stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, a sbloccare la trattativa è stata una mossa a sorpresa di De Laurentiis.

Giuntoli, la chiamata di De Laurentiis che ha sbloccato la trattativa

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, a sbloccare del tutto la complicata questione è stato il chiarimento tra De Laurentiis e Maurizio Scanavino. Lo Chief Executive Officer della Juventus, ha chiarito le intenzioni della Vecchia Signora, la quale non avrebbe avuto intenzione di avviare una trattativa con il Napoli.

Il gesto della telefonata però è piaciuto al patron azzurro, che dunque si è convinto a salutare uno degli artefici del magnifico percorso Scudetto. Nonostante l’addio lascerà a Napoli tutto il suo staff, compresi i fidatissimi Pompilio e Micheli, che di fatto prenderanno le redini del mercato azzurro.