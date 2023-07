Giuntoli alla Juve, l’ex ds pronto allo scippo immediato: Napoli spiazzato

Cristiano Giuntoli nelle scorse ore ha detto addio ufficialmente al Napoli: il suo arrivo in bianconero potrebbe portare novità che possono condizionare anche il mercato degli azzurri.

Nelle scorse ore, Cristiano Giuntoli ha salutato ufficialmente il Napoli dopo ben otto stagioni. L’ormai ex uomo mercato azzurro quanto prima sarà annunciato dalla Juventus, società che ha deciso di puntare fortemente su di lui in vista del futuro. Pronto un contratto di cinque anni per Giuntoli, che non avrà in bianconero il suo braccio destro Pompilio, che resterà in azzurro insieme a Micheli e Mantovani.

Adesso può entrare nel vivo il mercato dei bianconeri e non sono esclusi ‘sgambetti’ proprio ai danni del Napoli.

Tuttosport: “Beto o Hojlund per sostituire Vlahovic”

Stando a quanto rivelato in queste ore dall’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli avrebbe nel mirino sia Beto che Hojlund per sostituire eventualmente Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato dalla medesima fonte, obiettivi come i due attaccanti di Udinese e Atalanta erano già graditi ai tempi del Napoli, che in questi mesi si è cautelato con sondaggi per sopperire all’eventuale partenza di Victor Osimhen. Motivo per cui, Giuntoli li monitorerà sicuramente anche dal momento in cui approderà ufficialmente in bianconero. Insomma, l’addio è stato annunciato soltanto nelle scorse ore, ma il duello di mercato si preannuncia già infuocato.