Gaetano in partenza: potrebbe rimanere in Serie A!

Il mercato del Napoli è iniziato e si stanno definendo le strategie per la prossima stagione, sia in entrata che in uscita.

Dopo Kim ormai in direzione Bayern Monaco il club partenopeo è pronto a concentrarsi sul suo sostituto e sul monetizzare su altri profili in rosa. Per garantire la sostenibilità del progetto è importante anche valorizzare i prodotti del vivaio, cercando di renderli utili quanto più possibili alla causa Napoli. È il caso di Gianluca Gaetano, che potrebbe lasciare la Campania per giocare di più altrove, magari in prestito.

Gaetano potrebbe lasciare il Napoli

Il classe 2000 piace infatti ad Udinese, Empoli e Parma, riferisce Il Mattino. Baldanzi e Samardzic sono in partenza rispettivamente dalla Toscana e dal Friuli e si potrebbe quindi liberare un posto per Gaetano. I club già citati potrebbero inoltre garantire all’ormai ex Cremonese titolarità e minutaggio sicuramente più alti rispetto al Napoli. La questione verrà decisa in primis da Rudi Garcia, che valuterà se lasciarlo in rosa o farlo partire.