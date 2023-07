Dalla Roma al Napoli: idea di mercato da 30 milioni!

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e gli uomini mercato del Napoli sono pronti a rafforzare la rosa in mano a Rudi Garcia.

Il Napoli ha vissuto una stagione straordinaria, riuscendo nell’impresa di vincere uno scudetto atteso da una città intera da 30 anni. Una città che è esplosa di gioia tingendosi di azzurro per mesi. Luciano Spalletti, l’artefice del tricolore, ha deciso di lasciare il club per prendersi, con ogni probabilità, un anno sabbatico.

L’anno straordinario giocato dagli azzurri ha ovviamente messo in luce i protagonisti dello scudetto. In primis Kim Min-jae, difensore coreano arrivato la scorsa estate che ha trascinato la squadra alla vittoria. Il centrale difensivo è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Bayern Monaco, mancano solo visite mediche e firma. Kim, attualmente in Corea per tre settimane per la leva obbligatoria, tornerà direttamente in Germania.

La squadra allenata da Thomas Tuchel è rimasta colpita dal coreano tanto dal voler pagare la clausola rescissoria da 50 milioni inserita nel suo contratto appena un anno fa. Kim si aggiungerà alla squadra campione di Germania lasciando Napoli dopo una sola stagione. Ovviamente gli uomini mercato azzurri sono pronti a cercare sul mercato il perfetto sostituto di Kim, che avrà un’eredità non facile.

Sondaggio per Ibanez della Roma

Un nome a sorpresa spunta per la difesa azzurra: si tratta di Roger Ibanez, classe ’98 in forza attualmente alla Roma. Il club della Capitale, secondo quanto riferito da Tuttosport, valuta il brasiliano non meno di 30 milioni di euro. Una cifra che, almeno per il momento, è giudicata fin troppo alta per aggiudicarsi le prestazioni del difensore.

La speranza del Napoli è che dopo l’arrivo a parametro zero di N’Dicka alla Roma, Ibanez trovi poco spazio e si ritrovi quindi sulla lista dei cedibili, magari a prezzo scontato. Quello che è certo è che il Napoli non ha intenzione di partecipare ad aste troppo lunghe: Rudi Garcia avrà la squadra quanto più al completo possibile in ritiro.

Nel caso in cui saltasse l’operazione c’è un’altra strada che il Napoli potrebbe percorrere. Il neo tecnico francese infatti potrebbe decidere di dare fiducia Leo Ostigard per poi comunque acquistare un altro difensore sul mercato a prezzi più contenuti di quanto richiesto dalla Roma.

Ibanez non è l’unico nome in lizza: tra i preferiti dal Napoli c’è anche Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Anche per lui la valutazione è alta, il club bergamasco infatti non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro.