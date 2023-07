Addio lampo al Napoli: arriva l’annuncio ufficiale sui social – FOTO

In queste ore sui social è arrivato il comunicato che annuncia la rottura del suo rapporto professionale con il Napoli: il suo addio era totalmente inaspettato.

Sono settimane di grande fermento in casa Napoli, considerando quelli che sono stati gli addii di figure come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. In particolare, l’ormai ex direttore sportivo azzurro ha definito la rescissione contrattuale proprio nelle scorse ore, passaggio che gli permetterà a stretto giro di firmare con la Juventus. Un altro addio ha riguardo inoltre anche Alessandro Formisano, congedato da Aurelio De Laurentiis in persona attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. “Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide”, ha dichiarato il numero degli azzurri nel medesimo tweet. Per il dirigente (che in azzurro era la figura storica del marketing della società azzurra), c’è la Salernitana che lo attende, così come vociferato da alcune settimane a questa parte.

E a proposito di addii, in queste ore è arrivato un annuncio che conferma un nuovo addio (a sorpresa) per la società azzurra, a dimostrazione di come i partenopei si ritrovino davanti a un bivio fondamentale per il futuro. Cambiamenti che riguarderanno anche le giovanili del club partenopeo, così come confermato dalla notizia stessa che segue.

“Oggi finisce il mio percorso a Napoli”

L’annuncio su Facebook ha lasciato sorpresi tutti i tifosi del Napoli, già proiettati verso il futuro e curiosi per capire quali saranno le mosse del Napoli anche per quanto riguarda le giovanili, che oggi salutano Gennaro Sorano.

“Oggi dopo 19 anni finisce il mio rapporto con la società calcio Napoli. Ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato con me e auguro loro le migliori soddisfazioni”, ha scritto Sorano sul suo profilo Facebook, poi aggiungendo di “non fare domande al riguardo”. Un post fortemente condizionato anche dall’amarezza, visto che parliamo di una figura importante per la storia recente del club azzurro.

La rivoluzione per le giovanili azzurre è dovuta in buona parte anche dalla stagione deludente del Napoli Primavera, culminata con la retrocessione in seconda divisione. Nell’ultima stagione tecnico dell’under 15, Gennaro Sorano è stato un punto di riferimento assolutamente importante per la società partenopea, che in queste settimane è chiamato a segnali importanti per assicurarsi un futuro in crescita. Se, infatti, per la prima squadra il Napoli può pregiarsi del titolo di Campione d’Italia, qualcosa c’è da aggiustare per quanto concerne le Giovanili. Vedremo come gli azzurri si muoveranno a tal proposito ma, intanto, c’è da registrare la partenza di Sorano.