Accostato al Napoli, il giocatore cambia agente: affare più vicino?

Il Napoli tiene d’occhio diversi calciatori per questa sessione estiva di calciomercato. Intanto, un obiettivo degli azzurri cambia agente e finisce seriamente sul mercato.

Salutato Cristiano Giuntoli, che nelle prossime sarà annunciato come nuovo dirigente della Juventus, il Napoli parte con le risorse a propria disposizione in vista della sessione estiva di calciomercato, al via ufficialmente da oggi. Il club partenopeo si affiderà, frattanto, a Pompilio, Micheli e Mantovani, con Aurelio De Laurentiis che avrà sicuramente un ruolo più centrale nelle strategie in attesa di capire quale sarà il profilo che effettivamente andrà a prendere il posto del suo ex uomo mercato.

Intanto, il mercato regala ogni giorno spunti nuovi, che talvolta coinvolgono anche obiettivi di calciomercato del Napoli stesso.

Dia cambia agente: possibili novità sul futuro

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Boulaye Dia ha cambia il suo procuratore, notizia che potrebbe condizionare in maniera importante il futuro dell’attaccante della Salernitana, accostato anche al Napoli.

Il senegalese sarà riscattato dal club granata, ma non è detto che il calciatore possa restare. E la notizia del cambio di procuratore da Frederic Guerra a Vadim Vasyliev potrebbe essere indizio di un movimento a breve. Il club azzurro, intanto, resta alla finestra, in attesa di evoluzioni da Salerno.