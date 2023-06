UFFICIALE – Data e ora della presentazione del calendario della Serie A

Da un mese è terminata la stagione 2022/23 ma i tifosi sono già pronti a gettarsi nella prossima stagione di Serie A.

Uno dei momenti più attesi dell’estate per gli appassionati di calcio e della Serie A è quello legato all’uscita del calendario. Anche quest’anno, come lo scorso, sarà un calendario asimmetrico, con le squadre che giocheranno con avversari diversi il girone di andata e quello di ritorno.

Il giorno del calendario della prossima stagione

Ancora una volta a trasmettere la Serie A sarà DAZN avrà ancora in esclusiva 7 partite e le altre 3 in condivisione con Sky, di solito l’anticipo del venerdì sera, quello del sabato sera la partita di domenica delle 12:30 in un calcio che sta diventando ormai sempre più spezzatino.

La Lega Serie A ha ufficializzato con un tweet sul suo profilo giorno e ora della presentazione del calendario. Appuntamento a mercoledì 5 luglio alle ore 12. La presentazione si potrà seguire su Sky, DAZN e sul canale YouTube della Lega Calcio.