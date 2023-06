Tegola Napoli, cambiano i piani: il Milan lascia di sasso gli azzurri

Scombussolati gli interi piani di calciomercato inerenti al Napoli. Gli azzurri restano di sasso dopo l’incredibile sorpasso Milan

Il momento di fare sul serio è arrivato in casa Napoli. L’ufficialità in merito al nuovo allenatore Rudi Garcia ha contribuito a donare nuovamente entusiasmo alla piazza, dopo lo straordinario successo in campionato. Sembrava, infatti, esser svanita d’improvviso quell’aura di gioia e felicità portata dalla vittoria dello Scudetto, festeggiato nella città partenopea per lunghi tratti dell’annata. Questo, ovviamente, a causa dell’improvviso addio di Luciano Spalletti, vero e proprio eroe della cavalcata azzurra, la cui decisione di lasciare ha aperto una grossa ferita nel cuore di Napoli.

Garcia è quindi pronto a prendere le redini della squadra, lasciata dal mister di Certaldo forse nella propria miglior condizione della storia. Bisognerà però spingere sul mercato, in attesa di capire come si evolverà la situazione Giuntoli ma allo stesso tempo sfruttando la salda presenza di Maurizio Micheli. Andrà, infatti, sostituito Kim, con altri ruoli che invece dovranno essere ulteriormente rinforzati. Dubbi ancora sulla permanenza di Osimhen, mentre le richieste arabe per Lozano e Lobotka hanno messo in discussione anche i piani inerenti al messicano e allo slovacco. In più, uno dei principali obiettivi del Napoli potrebbe accasarsi d’improvviso agli storici rivali.

Napoli, improvviso sorpasso Milan per il talento

Non è un segreto che il principale ruolo in ottica mercato Napoli sarà il centrocampo. Garcia in conferenza è stato chiaro, annunciando che nella metà campo è situato il fulcro del gioco delle proprie squadra. Andranno dunque fatti numerosi interventi in quella zona di campo dove, a sorpresa, gli unici due sicuri della permanenza appaiono essere Elmas e il pupillo del mister Anguissa.

Demme è sempre più in uscita, con Ndombelé che lascerà il capoluogo campano a causa del mancato riscatto. Ancora dubbi invece sul futuro di Gaetano, con Zielinski in stallo fra ipotesi rinnovo al ribasso e cessione. Infine, le cospicue somme di denaro offerte dall’Arabia Saudita non lasciano sicuri gli azzurri in merito a Stanislav Lobotka.

Da Napoli ci si è dunque movimentati verso la ricerca di nuove pedine al centro del campo, con le news di mercato che hanno riportato l’interesse azzurro nei confronti di vari profili. Di essi fa parte Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 in forza all’Udinese e da sempre pupillo della società azzurra. Definito dai più come un nuovo Zielinski, negli ultimi mesi il serbo è stato spesso accostato al Napoli.

Gli ottimi rapporti fra i partenopei e la società bianconera hanno più volte suggerito la buona riuscita della trattativa, con il club di Udine disposto a cedere il gioiello agli azzurri per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare, se non fosse che il troppo tergiversare del Napoli ha contribuito a cambiare notevolmente le carte in tavola.

La troppa attesa ha infatti permesso al Milan di superare in corsa i partenopei, lasciando tutti di sasso. Attualmente, i rossoneri risultano come il club favorito ad acquistare le prestazioni di Lazar Samardzic.