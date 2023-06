Spalletti: “Napoli è stata la mia università di vita”, poi le bellissime parole sui napoletani

Luciano Spalletti è tornato a parlare di Napoli: belle parole dell’ex tecnico azzurro sulla città e sui tifosi.

È passato ormai quasi un mese dal 4 giugno 2023, giorno in cui è terminato il campionato di Serie A e il Napoli ha potuto alzare al cielo la Coppa. Uno scudetto stravinto anche grazie alle doti del tecnico Luciano Spalletti, capace di riportare lo scudetto in città dopo 33 anni dall’ultima volta.

L’allenatore toscano ha lasciato il club dopo la vittoria dello scudetto per prendersi un anno di pausa e stare vicino alla famiglia. Un amore per la città che però non è svanito: Spalletti ha trascorso parte delle sue vacanze estive tra Costiera Amalfitana e isola d’Ischia.

Questa sera, Luciano Spalletti è presente all’Anfiteatro Parco Archeologico di Pompei per la consegna dei Premi Artis Suavitas 2023. L’ormai ex allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni della stampa presente e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Giuntoli.

Si provano sempre belle sensazioni quando si torna a Napoli. Dopo averla conosciuta nell’intimità, dopo essere entrato dentro il sentimento di Napoli e dei napoletani, ci sono sempre delle cose che ti sorprendono e ti lasciano il segno. Diciamo che Napoli è stata per due anni la mia università di vita: sono stato io a fare il pieno di cultura e conoscenze nuove, a partire dai napoletani stessi.

Questo premio mi lusinga, è molto importante per me. Un premio che mi sorprende un po’ per le motivazioni di cultura e conoscenza, non penso di meritare tanto. Come detto prima, sono io che dovrei restituire qualcosa per tutto quello che ho imparato. Poi ho letto anche che questo premio viene dato per l’impegno e quindi lì mi ci ritrovo più comodo dentro: per quello che mi riguarda, come abbiamo detto più volte, io ho dedicato tutto il tempo possibile al Napoli.

Non so come sono diventato immortale, ma so che quello che hanno fatto provare a me è un qualcosa che non avrei mai immaginato ed è un qualcosa che penso sia difficile da poter riprovare. Non so come hanno fatto sentire gli altri, ma a me hanno fatto sentire qualcosa di impossibile da vivere. Ho vissuto dei momenti bellissimi e li poterò sempre con me. Quelle notti insonni passate ad amare il Napoli saranno sempre nei miei sogni perché sono state notti bellissime.