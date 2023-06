Sorpresa Napoli: il giocatore resta in azzurro

Il giocatore resterà a Napoli: il club partenopeo ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo presente nel contratto.

Il calciomercato è iniziato: sabato 1° luglio 2023 prende il via la sessione estiva. Due mesi di nomi, trattative, intrighi e sorprese che appassionano sempre milioni di tifosi italiani, pronti a seguire ogni operazione di tutte le squadre di Serie A e non solo.

In casa Napoli si dovrà lavorare alla grande per confermare i vari protagonisti della scudetto appena vinto. La società ha perso Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, ma avrà ancora Michele Mantovani, Maurizio Micheli e Giuseppe Pompilio, una squadra mercato di altissimo livello.

In questi giorni Kim Min-jae saluterà ufficialmente Napoli per volare in Germani, precisamente in Baviera, per firmare con il Bayern Monaco, deciso a pagare la clausola rescissoria di oltre 50 milioni di euro valida soltanto nei primi quindici giorni del mese di luglio.

Futuro ancora incerto invece per Victor Osimhen, corteggiato da diverse squadre di Premier League e soprattutto il Paris Saint-Germain pronto a fare follie per il bomber nigeriano. Il Napoli però valuta 150 milioni il capocannoniere della Serie A e sta cercando di convincerlo per rinnovare il contratto (in scadenza al 30 giugno 2025) per altri due anni.

Zedadka resta al Napoli

Tra i vari giocatori che lasceranno Napoli c’è sicuramente Tanguy Ndombele, che non verrà riscattato dal Tottenham e farà ritorno a Londra. Non è stato riscattato dall’Atalanta nemmeno Pierluigi Gollini, ma il suo futuro potrebbe essere ancora a Napoli: il club azzurro proverà a chiedere uno sconto rispetto agli otto milioni del riscatto.

Chi invece sarà ceduto definitivamente sarà probabilmente Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco ha trovato pochissimo spazio quest’anno, dovuto anche all’esplosione di Stanislav Lobotka e d i un infortunio che lo ha tenuto fermo diverso tempo a inizio stagione, e cercherà maggior minutaggio altrove. Su di lui c’è l’interesse di alcune squadre tedesche, con l’Hertha Berlino in pole.A sorpresa, invece, potrebbe restare Karim Zedadka.

Il terzino algerino classe 2000 sembrava dovesse lasciare il Napoli a parametro zero quest’estate, ma invece il club ha deciso di esercitare l’opzione per prolungare il contratto in scadenza inizialmente il 30 giugno 2023. Il ragazzo ha trovato pochissimo spazio, giocando solo qualche spezzone di gara e trovando l’esordio in Serie A, ma la società ha deciso di confermarlo.

Ora bisognerà capire cosa farà il Napoli con Zedadka, ma ci sono alte possibilità di una cessione in prestito (o a titolo definitivo) in questa sessione estiva di calciomercato.