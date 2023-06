Offerta imperdibile per Spalletti, spunta la nuova destinazione: che cifre

Cifra mostre quella offerta al tecnico di Certaldo che adesso deve decidere se rinunciare all’anno sabbatico o intraprendere una nuova avventura.

La stagione appena conclusa dal Napoli è stata straordinaria. Lo storico scudetto conquistato è solo la punta dell’iceberg di un’annata clamorosa per il club azzurro.

Tutto ha funzionato alla perfezione in campionato, a partire dai giocatori fino ai tifosi. Se, tuttavia vogliamo trovare un vero artefice di questo traguardo, che vada aldilà del presidente e del direttore sportivo che hanno costruito questa squadra, dobbiamo parlare di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano è riuscito a condurre tutti i giocatori verso un’unica direzione, entrando nelle loro teste e nei loro cuori fino all’obiettivo finale. Adesso la sua avventura a Napoli è terminata, con l’arrivo di Rudi Garcia a sostituirlo. Vuole prendersi un anno sabbatico, ha dichiarato il tecnico di Certaldo al termine della stagione, per rinfrescare le idee e ripartire da vincente dopo un anno di riposo.

Attenzione, però, perché le cose potrebbero cambiare. In Arabia Saudita hanno deciso di assaltare il mercato europeo per costruire un campionato di livello, e l’allenatore toscano è considerato un buon profilo per portare a termine questo obiettivo.

Luciano Spalletti, super offerta dall’Arabia Saudita: i dettagli

Terminata l’avventura con il Napoli, Luciano Spalletti ha deciso di prendersi un anno di riposo, un anno sabbatico, per rimettersi in forma, riordinare le idee e ripartire da vincente. La stagione dello scudetto, per quanto straordinaria, è stata certamente faticosa per un allenatore che dà tutto se stesso alla squadra.

Come riportato da Tuttomercatoweb, tuttavia, al tecnico toscano è stata fatta un’offerta clamorosa. Ingaggio da 15-20 milioni di euro a stagione per Spalletti che, tuttavia, deve prima parlare con Aurelio De Laurentiis se vuole liberarsi.

In Arabia Saudita hanno deciso di creare un campionato simile alla Premier League, con l’approdo di numerosi calciatori di livello. Dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo lo scorso gennaio, tanti nomi importanti si stanno trasferendo lì. Benzema e Koulibaly sono solo due dei nomi che hanno scelto di intraprendere questa nuova avventura, e questo potrebbe invogliare Luciano Spalletti a rinunciare all’anno sabbatico.

Una scelta complessa per il tecnico toscano che dovrebbe, altrimenti, rinunciare ad una cifra monstre offertagli dagli arabi, che valutano Spalletti un ottimo profilo per far crescere il movimento arabo ed esportare il loro campionato nel mondo. Attenzione alle prossime settimane, probabilmente decisive.