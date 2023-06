Napoli, giornata decisiva per il futuro di Giuntoli: il punto

Il futuro di Giuntoli continua ad essere in bilico. La giornata di oggi potrebbe essere finalmente decisiva, in un senso o nell’altro.

Il ds Aurelio De Laurentiis sono tornati in contatto dopo giorni di calma piatta. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che afferma che il patron azzurro continua a tenerlo sulle spine. La sensazione, secondo la rosea, è che rimarrà tutto in bilico fino all’ultimo minuto.

Giornata decisiva per Giuntoli

De Laurentiis avrebbe voluto un indennizzo, oltre agli emolumenti lasciati da Giuntoli. Se il diesse non dovesse liberarsi entro oggi la Juventus passerà oltre: serve iniziare a pianificare la prossima stagione sportiva, con o senza di lui.

I bianconeri potrebbero comunque tesserare il dirigente toscano a stagione in corso, chiedendo però prima una deroga federale, una via che però sembra che la Juventus non voglia perseguire. Possibile anche che venga tutto rimandato di 12 mesi, a giugno 2024, quando Giuntoli sarà a tutti gli effetti senza contratto.

Nella giornata di oggi il ds è atteso a Rimini per il Gran Galà dell’apertura del calciomercato estivo. Giuntoli riceverà il premio “Colpi da Maestro” per la vittoria dello scudetto, insieme al ds del Frosinone Guido Angelozzi e quello del Catanzaro Giuseppe Magalini.