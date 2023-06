Lozano via, il sostituto è un obiettivo del Milan!

Il futuro di Hirving Lozano è in bilico: dopo una stagione non esaltante potrebbe lasciare il Napoli da Campione d’Italia.

Le chance per rinnovare con il Napoli sono diventate minime, e una partenza sembra ormai quasi certa. Il Napoli si sta già muovendo per trovare un sostituto del Chucky, e due sono i nomi più caldi. Uno tra questi è un obiettivo del Milan: si preannuncia un duello di mercato.

Traorè piace anche al Napoli

Per Lozano si valuteranno offerte, ma nel frattempo si cerca l’erede. I nomi più caldi al momento sono, secondo Il Corriere dello Sport: Edon Zhegrova, 24 anni, nazionale del Kosovo e freccia del Lilla e Adama Traoré , spagnolo, 27 anni. Quest’ultimo si libererà a parametro zero ed è un profilo apprezzato molto anche dal Milan. Tanta potenza fisica che potrebbe far comodo a entrambe le squadre.