Inter su Meret? La rivelazione a sorpresa di Repubblica

È tempo di mercato ed è anche tempo di summit tra le società per trovare scambi o per discutere degli obiettivi di mercato.

L’edizione di stamani de La Repubblica fa il punto della situazione e approfondisce il motivo del summit andato in scena nella giornata di ieri tra De Laurentiis, Marotta e Percassi.

Inter su Meret? La rivelazione del quotidiano

L’incontro, almeno in teoria, verteva principalmente per discutere di diritti tv e questioni legate alla Lega. Fattori fondamentali per la Serie A, per l’economia del campionato e l’appeal che può avere il calcio italiano in Europa e nel mondo.

Il quotidiano non esclude che Marotta abbia chiesto informazioni per Alex Meret vista la possibile partenza di Onana. L’Inter è infatti alla ricerca di un estremo portiere e potrebbe decidere di investire su un portiere che conosce già bene la Serie A, in modo da non rischiare un periodo di ambientamento traballante. Il Napoli lo valuta intorno ai 25 milioni.