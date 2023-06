Diego Maradona, rivelazione da brividi del re del rock italiano: quasi nessuno lo sapeva

Dichiarazione da non credere di uno dei cantanti più importanti del panorama artistico italiano: lo ha detto su Maradona

Il ricordo di Maradona è ancora vivo nella mente di tutti coloro che amano il calcio e, in particolar modo, nella mente e nel cuore dei napoletani. Diego ha trascinato il Napoli ai primi due Scudetti della sua storia, ma non fu decisivo solo in campo. Le dichiarazioni fuori dal terreno di gioco, i discorsi motivazionali per i suoi compagni e la sua innata umanità, pure essendo un alieno con la palla tra i piedi, non saranno mai dimenticati. Il nome di Napoli e quello di Maradona saranno legati per sempre, d’altronde addirittura la casa degli azzurri, l’ex Stadio San Paolo, da qualche anno a questa parte, ha preso il nome del Pibe de Oro.

Tante volte lo Stadio Diego Armando Maradona, sopratutto a campionati fermi, è stato teatro di concerti mozzafiato, che hanno visto protagonisti i maggiori esponenti della musica mondiale. Basti pensare al recentissimo concerto dei Coldplay, famosissima band internazionale. Invece tra gli artisti italiani che vi hanno avuto l’onore di esibirsi ricordiamo Claudio Baglioni, Pino Daniele, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Gigi D’Alessio, Nino D’angelo e Vasco Rossi. Proprio quest’ultimo, nel 2015, ha ridato il via ai concerti nello stadio di Fuorigrotta. In questi giorni è tornato ad esibirsi in Campania, ma stavolta allo Stadio Arechi di Salerno.

Vasco Rossi a Salerno, ci ha tenuto a ricordare Maradona e Pino Daniele

Lo Stadio Arechi, da mesi sold out, ha accolto i due concerti di Vasco Rossi. In occasione dei due appuntamenti, il cantante emiliano ha scritto una lunga lettera a Il Mattino, in cui non ha mancato ricordare due miti di Napoli: Pino Daniele e, appunto, Diego Armando Maradona.

“Lo stadio San Paolo era off limits per i concerti e l’ho riaperto io. Con la benedizione dei miei amici Maradona e Pino Daniele”. Vasco poi aggiunge anche: “Quando lo hanno ribattezzato con il nome di Diego Armando Maradona – ricorda il cantante – , io c’ero. Ci abbiamo girato un film da quella notte straripante di energia e di amore”.

Svariate volte, anche in pubblico, Vasco ha ribadito il suo affetto e la stima per Diego, sia come calciatore che come uomo. Anche pochi giorni dopo la morte del campione argentino, il rocker ricordò un curioso episodio: quando nella seconda metà degli anni Ottanta si incontrarono in un ristorante. Il calciatore stava cenando con Claudia Villafañe e Vasco, grande appassionato di sport, quando vide il Pibe De Oro fu preso dalla voglia di chiedergli un autografo, ma venne sorpreso dal gesto di Maradona, che gli fece recapitare una bottiglia di champagne al tavolo.