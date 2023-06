Corpo da sogno e passione irrefrenabile per i colori azzurri: a Napoli sono tutti pazzi di lei (Foto)

Il suo corpo fa letteralmente sognare i tifosi del Napoli: grande fan della squadra Campione d’Italia, la nota influencer fa impazzire tutti sui social con i suoi scatti

Con l’arrivo del caldo, è arrivato finalmente il momento di godersi le proprie vacanze al mare, in attesa di ritornare a tifare per i colori del proprio cuore. Lo Scudetto conquistato dal Napoli nella stagione appena conclusa ha reso ancor più indimenticabile questa estate del 2023, caratterizzata dalla gioia ma anche dalla curiosità di scoprire come sarà il Napoli di Rudi Garcia.

Così, mentre le notizie di calciomercato continuano a moltiplicarsi, con la sessione estiva dei trasferimenti non ancora iniziata ufficialmente ma già in pieno fermento, c’è chi sui social pensa a infiammare tutti i tifosi azzurri. In particolare, parliamo di Antonella Arpa, meglio nota come Himorta, personaggio divenuto ormai famoso in televisione e che, grazie ai suoi numerosi scatti con i colori azzurri del Napoli, non nasconde la sua passione per la squadra partenopea. Avete visto gli ultimi scatti pubblicati su Instagram dalla Cosplayer? Scopriamoli insieme.

Antonella Arpa da impazzire sui social

Le ultime foto pubblicate da Antonella Arpa, in arte Himorta, hanno letteralmente mandato in visibilio i tifosi del Napoli (e non solo) sul suo profilo Instagram.

Nel dettaglio, Himorta ha pubblicato un doppio scatto bollente sul suo account ufficiale Instagram, facendosi ritrarre in costume e lasciando intravedere forme davvero mozzafiato. In passato, Antonella Arpa aveva pubblicato delle foto altrettanto bollenti anche con la maglia del Napoli, visto che la stessa è apertamente grande tifosa della squadra Campione d’Italia.

La sexy cosplayer è ormai seguitissima su tutte le piattaforme social, grazie anche a diverse apparizioni televisive come nelle trasmissioni Ciao Darwin e Avanti un altro (trasmissioni entrambe condotte da Paolo Bonolis e Luca Laurenti), impersonando rispettivamente i personaggi di Lamù e di Manga, conquistando i cuori dei telespettatori che hanno avuto modo di apprezzare la sua passione per i fumetti.

Nonostante la notorietà del suo personaggio, Antonella Arpa (nata a Salerno nel 1992) riesce a mantenere stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, in quanto si sa ben poco dell’identità del suo eventuale partner. Tempo fa, la stessa cosplayer aveva dichiarato di essere single, senza sentire comunque il bisogno di affrontare una nuova relazione.

Himorta, però, tiene al contatto con i suoi fan, pubblicando costantemente foto sui suoi canali social che, spesso e volentieri, fanno impazzire i seguaci, che di conseguenza la tempestano di like e commenti.