Addio Kim, scelto il sostituto: pronti 40 milioni!

Il mercato sta per iniziare e il Napoli è pronto a muoversi, tra cessioni, acquisti e rinnovi di contratto, per rafforzare la rosa.

Il Napoli ha vinto a maggio uno storico scudetto che mancava da 30 anni in città. Una tifoseria intera in estasi, con un tricolore sul petto che mancava da tanto, troppo tempo. Luciano Spalletti è stato l’artefice del trofeo, prendendo poi la decisione di lasciare il club per prendersi molto probabilmente un anno di pausa dalle panchine. Adesso inizia il nuovo corso di Rudi Garcia, scelta quasi a sorpresa di Aurelio De Laurentiis che ha ancora una volta stupito tutti.

Come è naturale che sia dopo una stagione straordinaria sono tanti i top club che bussano alla porta del Napoli per i suoi gioielli. Il primo è ovviamente Osimhen, sul quale hanno fatto capolino i maggiori top club europei. Innanzitutto i club inglesi, a partire dal Chelsea e dal Manchester United passando per il Liverpool. Anche il PSG si è fatto avanti sul giocatore, in attesa di capire cosa succederà a Kylian Mbappè.

Chi è ormai destinato a partire è Kim min-Jae. Il coreano è in direzione Bayern Monaco. I bavaresi hanno infatti deciso di pagare la clausola rescissoria inserita nel contratto del centrale difensivo la scorsa estate e portarlo alla corte di Thomas Tuchel. Il Napoli, con i 50 milioni della clausola, si getterà nel mercato per cercare l’erede più adeguato del difensore.

Napoli, tutto su Scalvini per il post-Kim

Il preferito dagli uomini mercato e da De Laurentiis per prendere il posto di Kim è Giorgio Scalvini. Il classe 2003 è fresco di eliminazione dall’Europeo U21 e potrebbe essere pronto a lasciare Bergamo.

L’Atalanta, ormai è risaputo, è una bottega cara: i nerazzurri chiedono infatti una cifra che gira attorno ai 40 milioni di euro per lasciare partire il loro gioiello. Aurelio De Laurentiis sarebbe però deciso a spendere questo tesoretto senza problemi: Scalvini è il favorito su tutti gli altri nomi.

Il classe 2003 ha iniziato la sua carriera nel Palazzolo, per poi passare nelle giovanili del Brescia e poi all’Atalanta. Scalvini ha esordito in Serie A a soli 17 anni, giovanissimo. In due stagioni nella massimo seria ha già collezionato 50 presenze e 3 gol.

Sul taccuino del Napoli ci sono per il momento altri due nomi: Ko Itakura, classe ’97 in forza al Borussia Moenchengladbach, ex Manchester City, e Robin Koch, 26enne del Leeds.