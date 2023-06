Zielinski-Juventus, apertura clamorosa da Torino: avete sentito?

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento di Piotr Zielinski nei dialoghi tra il Napoli e la Juventus per liberare Cristiano Giuntoli. Arrivano conferme importanti sul polacco.

Il futuro di Piotr Zielinski è tutto da scrivere. Il centrocampista polacco ha ancora un anno di contratto e le trattative per il prolungamento sono ancora in corso. Tuttavia, l’ingaggio del numero 2o è importante, motivo per cui non si esclude a priori l’addio.

Nelle scorse ore, il suo nome è balzato all’attenzione di tutti in virtù di un possibile inserimento del suo cartellino nei contatti tra il Napoli e la Juventus per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Arrivano, a tal proposito, conferme importanti direttamente da Torino.

Le conferme sugli ultimi rumors

A svelare ulteriori dettagli è l’edizione odierna de La Stampa, secondo cui sarebbe confermata l’ipotesi di un possibile inserimento del cartellino di Piotr Zielinski.

Secondo la medesima fonte, potrebbe rientrare anche l’ex Empoli nella trattativa, con il cartellino del giocatore che ha una quotazioni pari a 30 milioni di euro. Una traccia da non sottovalutare, a questo punto, che potrebbe portare anche a risvolti a sorpresa in relazione al passaggio di Giuntoli alla dirigenza bianconera.