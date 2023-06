Via dopo un solo anno: Rudi Garcia pronto a dare l’ok

Il nuovo tecnico Rudi Garcia ha già dato l’ok alla sua partenza: dopo un solo anno in azzurro è pronto a lasciare Napoli

Rudi Garcia si è insediato da pochi giorni sulla panchina del Napoli. L’ex tecnico, tra le altre, di Roma e Lione, sta ancora prendendo confidenza con l’ambiente. Sulle sue spalle il non certo facile compito di difendere il tricolore conquistato pochi mesi fa dagli azzurri. Fondamentale sarà il mercato, nel quale il Napoli dovrà, da un lato difendersi dagli assalti delle big europee per i suoi gioielli, dall’altro anche puntellare, dove necessario, la rosa.

Il capitolo cessioni al momento tiene maggiormente banco. E non è un caso: a Castelvolturno ci sono diverse situazioni da sistemare. Da un lato c’è chi, come Kim, ha una clausola rescissoria e quindi gli azzurri possono fare ben poco se si presentasse un club con il cash in mano. Dall’altro ci sono le situazioni, come quella di Osimhen, in cui il Napoli può dire la sua e dare il via libera alla cessione soltanto alle proprie condizioni.

Ci sono poi una serie di operazione per così dire ‘minori’ che coinvolgono calciatori che hanno avuto meno minutaggio nella stagione appena conclusa, ma che comunque rappresentano movimenti di mercato da risolvere quanto prima. Rudi Garcia, giustamente, conta di avere per il ritiro una rosa quanto più simile a quella che effettivamente scenderà in campo nelle prime giornate di campionato. Tra questi nomi in uscita c’è anche quello di Alessio Zerbin, il cui ‘arrivederci’ potrebbe a breve avere il placet proprio di Garcia.

Napoli, Zerbin pronto al prestito: torna a Frosinone?

Nella scorsa stagione Alessio Zerbin ha giocato poco con la maglia del Napoli. Per lui 14 spezzoni di partita tra tutte le competizioni, senza peraltro la gioia di un gol. Nei pochi minuti in campo però Zerbin ha fatto intravedere le sue potenzialità, che adesso il Napoli vorrebbe cercare di far maturare a dovere.

Per questo la dirigenza sta pensando ad un prestito per far accumulare al calciatore minuti e poterlo così valutare meglio. Alla soglia dei 25 anni Zerbin non è più un ragazzino, ed è arrivato il momento di capire se nel suo futuro ci può essere un posto nel Napoli.

Le soluzioni per il prestito, come ribadito qualche giorno fa dal suo agente, non mancano di certo. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il neopromosso Frosinone, squadra con la quale Zerbin ha già giocato nel 2021/22 disputando un ottimo campionato.