Ritiro Dimaro, fissata la prima amichevole: avversario, data e orario

Si avvicina sempre più il solito ritiro estivo del Napoli a Dimaro di metà luglio. Inizia a definirsi il programma del raduno trentino.

L’arrivo della squadra campione d’Italia è previsto per venerdì 14 luglio, in serata. Nel primo weekend di ritiro sono previsti allenamenti la mattina alle 10.00 e il pomeriggio alle 17.30. La squadra partenopea rimarrà in Val di Sole da 14 al 25 luglio per preparare al meglio la prossima stagione.

Ritiro Dimaro, fissata la prima amichevole

Già fissata la prima amichevole: sarà contro l’Anaune, e si giocherà il giovedì alle ore 18.00. Anche la scorsa stagione il Napoli affrontò la stessa avversaria a Dimaro. Nell’estate 2022 ci fu l’esordio con doppietta di Khvicha Kvaratskhelia, che si mise subito in mostra davanti ai tifosi presenti al ritiro.

Il programma estivo prende forma, con i primi test amichevoli che sicuramente daranno i primi segnali della sua nuova squadra a Rudi Garcia.