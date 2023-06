Napoli, offerto a sorpresa un titolare alla Juventus!

Il Napoli è campione d’Italia, Luciano Spalletti ha lasciato Napoli e al suo posto è arrivato Rudi Garcia, quasi a sorpresa.

In casa Napoli è tempo di concentrarsi sul futuro, su quello che sarà la prossima stagione. Kim sembra ormai vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco. I bavaresi sono intenzionati a pagare la clausola da 15 milioni che protegge il coreano dal 1 al 15 luglio, e il centrale, dopo la leva obbligatoria in patria, partirà per la Germania. Il club partenopeo vuole cercare di aprire un ciclo, cercando di rafforzare e di regalare a Rudi Garcia le pedine più adeguate al suo tipo di calcio.

Anche Osimhen è finito nel mirino di diversi club europei, dopo la straordinaria stagione giocata. Il Manchester United, il Chelsea, il PSG, il Liverpool, tutti club interessati al bomber nigeriano. Le punte in Europa scarseggiano e il numero 9 del Napoli piace a tutti, come è normale che sia.

Oltre alla panchina anche la dirigenza del Napoli cambierà. Cristiano Giuntoli infatti lascerà Napoli dopo aver contribuito a uno storico e insperato scudetto. Il dirigente è stato l’artefice della squadra campione d’Italia insieme a Luciano Spalletti. Lo stesso Kim, insieme a Kvatshkelia, sono due piacevoli scoperte di Giuntoli. Il dirigente ha però deciso di lasciare anzitempo la squadra partenopea.

Napoli, offerto Zielinski a sorpresa alla Juventus

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Napoli avrebbe tentato una mossa a dir poco incredibile. Per tentare di liberare in anticipo Cristiano Giuntoli avrebbe provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Piotr Zielinski. Il dirigente vorrebbe liberarsi entro la giornata di venerdì, ma per poterlo fare avrebbe bisogno di una deroga.

Il centrocampista della Polonia non ha intenzione di rinnovare il contratto con gli azzurri ed è quindi uno dei partenti nella rosa napoletana. La situazione però non ha riscontrato alcuna apertura dal lato della Juventus. Il club piemontese non ha infatti necessità di aggiungere uomini in quel ruolo, specialmente dopo il rinnovo per una stagione di Adrien Rabiot. Ci sarà poi da capire che fine faranno i giovani, da Fagioli passando per Miretti. Un reparto in continuo cambiamento che almeno per il momento non ha necessità di inserire nuovi elementi.

Una mossa per riuscire a liberare il dirigente in tempi brevi, già indirizzato verso la firma con il club bianconero. Per ora però niente, l’offerta è stata rispedita al mittente senza alcun dubbio.