Napoli, il baby talento in prestito in Serie B: accordo raggiunto

Il Napoli si muove sul mercato e inizia a muoversi qualcosa anche nel settore giovanile: l’obiettivo è rafforzare il vivaio.

Antonio Vergara, prodotto della Primavera del Napoli, appare sempre più in crescita. Il classe 2003 si è reso protagonista di un’ottima stagione in Serie C con la Pro Vercelli.

Vergara in prestito alla Reggiana

L’attaccante di proprietà del Napoli sembra ormai pronto al salto di categoria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giovane azzurro è ormai vicinissimo a passare in prestito alla Reggiana. L’accordo è stato raggiunto, manca ormai solamente la firma. Un ottimo modo per farsi le ossa in Serie B e diventare un risorsa in futuro.