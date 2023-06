L’ex Napoli riparte dalla Turchia: può prendere il posto di Pirlo

L’ex Napoli potrebbe ripartire dalla Turchia: l’allenatore è nella lista del Karagumruk per prendere il posto di Andrea Pirlo.

La stagione 2023/2024 si appresta a cominciare e tutte le squadre si stanno muovendo per prepararsi al meglio in vista del nuovo campionato. In Serie A e Serie B c’è un grande valzer di panchine che vede coinvolte le cosiddette “piccole”.

Tra le neopromosse ad esempio c’è il Frosinone che dovrà sostituire Fabio Grosso, protagonista della cavalcata che ha riportato i ciociari in Serie A. In pole sembra esserci Eusebio Di Francesco, fermo dal 2021 dopo la brevissima esperienza con l’Hellas Verona. Ma anche il mercato estero incide sul valzer delle panchine italiane.

Cannavaro nella lista del Karagumruk

Diversi allenatori italiani sono finiti nel campionato turco negli ultimi anni. L’ultimo esempio è Andrea Pirlo, che ha allenato il Fatih Karagumruk nell’ultima stagione. Arrivato in Turchia a giugno 2022, Pirlo ha disputato quasi l’intero campionato con il club, prima di rescindere il proprio contratto a tre giornate dalla fine del campionato. Ora l’ex Juve ripartirà dalla Sampdoria e al suo posto potrebbe arrivare Fabio Cannavaro.

L’ex Napoli, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, è nella lista del Karagumruk. L’allenatore napoletano è stato contattato dal club e nelle prossime ore potrebbe esserci un colloquio con i dirigenti turchi. Cannavaro ha voglia di tornare ad allenare dopo la brutta esperienza con il Benevento nella stagione appena conclusa.