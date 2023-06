Kvara jr incanta tutti in Georgia: giocata da urlo per il fratello di Khvicha – VIDEO

Sembra promettere ottime cose Tornike Kvaratskhelia, giovane promessa del calcio georgiano e fratello dell’attaccante del Napoli Khvicha. La sua giocata spopola sul web.

Un Kvara 2.0 per continuare a sognare. Tornike Kvaratskhelia, fratello dell’azzurro Khvicha, è uno dei profili più intriganti per il futuro del calcio georgiano. Appena dodicenne, il piccolo Kvara è protagonista di una giocata che sta spopolando in queste ore sul web. Lo stesso Khvicha aveva parlato di lui nel corso di un’intervista, parlando di lui come giovane molto bravo a giocare a calcio.

Avete visto la giocata che sta facendo letteralmente il giro dei social? Vediamo insieme il colpo messo a segno da Tornike, che è comunque osservato sicuramente già da diversi osservatori in ottica futura.

Il video della giocata di Tornike Kvaratskhelia

Accenno di dribbling e freddezza sotto porta: questo sembra mostrare a tutti Tornike Kvaratskhelia nelle immagini che stanno circolando sul web in queste ore.

A pubblicare le immagini è GeoTeam, in cui è evidente il talento del giovane calciatore dodicenne. Da ricordare che Tornike, così come Khvicha, è un figlio d’arte, in quanto il padre Badri ha giocato a ottimi livelli nel calcio professionistico. Insomma, buon sangue non mente.

Di seguito, il video della giocata di Tornike Kvaratskhelia: