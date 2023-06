Il Napoli sul bomber della nazionale: regalo in arrivo per Garcia

Il Napoli pronto a regalare al tecnico Garcia un attaccante che veste la maglia della Nazionale: contatti avviati

Inizia a prendere forma il nuovo Napoli di Rudi Garcia. Il tecnico francese sostanzialmente confermerà lo stile di gioco utilizzato da Luciano Spalletti, ma ha chiesto al club rinforzi che consentano di cambiare modulo a partita in corso (dal 4-3-3- al 4-2-3-1 e viceversa), mantenendo sempre alto il livello qualitativo della manovra. La dirigenza è pronta a soddisfare le sue richieste: a centrocampo, ad esempio, sono previsti almeno due colpi. In attacco, invece, si agirà soltanto nel caso in cui dovesse avvenire qualche cessione.

Per quanto riguarda la linea mediana, gli azzurri sono sulle tracce di numerosi talenti della Serie A. Una delle piste attualmente battute, ad esempio, conduce a Lazar Samardzic cresciuto in maniera esponenziale nel corso dell’ultima stagione vissuta all’Udinese. L’ex Lipsia ha messo a segno 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni complessive, dimostrando di essere un elemento polivalente capace di ricoprire più posizioni. I partenopei lo considerano il perfetto sostituto di Piotr Zielinski (in scadenza nel 2024) ma gli ostacoli lungo il percorso che conduce alla fumata bianca non mancano.

Il classe 2002 piace anche al Milan, mentre i bianconeri lo valutano almeno 25 milioni. Nel mirino napoletano c’è pure Teun Koopmeiners, per il quale la Juventus pare essersi defilata. L’Atalanta vorrebbe tenerlo, ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per prenderlo serviranno 40 milioni, non trattabili e tutti cash. In avanti, infine, tutto dipenderà dal destino di Victor Osimhen e da Giovanni Simeone. Il nigeriano, come noto, piace a mezza Premier League e al Bayern ma partirà soltanto in presenza di un’offerta da almeno 150 milioni.

Napoli, individuato il colpo offensivo per Garcia

L’ex Verona, dal canto suo, è stato appena riscattato per una spesa di 12 milioni tuttavia la sua permanenza in città è tutt’altro che scontata. La Lazio, infatti, è alla ricerca di un vice-Immobile da regalare a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions e, tra i profili analizzati, quello maggiormente gradito al tecnico è proprio quello di Simeone. La trattativa scatterà presto, con il Napoli che ha già provveduto ad individuare il suo possibile erede, ovvero Mateo Retegui.

Il Tigre a breve lo acquisterà a titolo definitivo dal Boca ed in seguito provvederà a venderlo al miglior offerente. La punta è intenzionata a giocare in Italia, così da aumentare le chance di restare nel giro della Nazionale, e nelle scorse settimane sembrava essere sul punto di trasferirsi all’Inter che ha poi deciso di puntare sul parametro zero Marcus Thuram. Il Napoli ci pensa. Ma tutto dipenderà da Simeone.