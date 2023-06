Cessione super: il Napoli incassa quasi 60 milioni

Cessione con cifre da capogiro: il presidente Aurelio De Laurentiis gongola, il Napoli è pronto a incassare quasi 60 milioni di euro.

L’inizio della sessione estiva di calciomercato è ormai alle porte, sabato 1° luglio cominceranno due mesi infuocati. Il Napoli sarà molto impegnato lato mercato: la società vorrà potenziare ulteriormente la propria rosa per competere ancora dopo la vittoria dello scudetto della passata stagione.

L’obiettivo è quello di poter dare al nuovo tecnico Rudi Garcia una squadra di alto livello per poter lottare su più fronti. Per far ciò bisognerebbe prima provare a trattenere i protagonisti della magnifica stagione appena terminata, su tutti Victor Osimhen.

Il nigeriano, capocannoniere dell’ultima Serie A, è seguito da mezza Europa, tra cui il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé e Neymar e diverse squadre di Premier League come Manchester United, Chelsea, Liverpool e Newcastle. Il Napoli vorrebbe però rinnovare il suo contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) con un sostanzioso adeguamento di ingaggio, attualmente fermo a 4,5 milioni, e un prolungamento di altri due anni.

Kim al Bayern Monaco, il Napoli incassa una cifra enorme

Chi invece ha già le valigie in mano pronto a lasciare Napoli è Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, acquistato la scorsa estate dal Fenerbahce per 18 milioni di euro, arrivò all’ombra del Vesuvio per prendere un’eredità pesantissima come quella di un certo Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea a luglio scorso.

Un solo anno con la maglia del Napoli, ma un anno da incorniciare che è bastato per fare breccia nel cuore dei napoletani. Prestazioni sempre eccellenti che gli sono valse il premio di miglior difensore della Serie A, ma Kim è stato amato da tutti i tifosi anche grazie alla sua simpatia, messa in mostra già nel ritiro di Castel di Sangro (storico il video in cui canta e balla “Gangnam Style”).

Le sue ottime prestazioni sono state viste da tantissimi top club europei che non hanno voluto perdere l’occasione di sfruttare la clausola rescissoria valida nei primi quindici giorni di luglio. Ad avere la meglio è stato il Bayern Monaco che ha deciso di pagare la clausola e acquistare il cartellino del classe ’96.

La clausola di Kim parte da 50 milioni di euro, ma ha una particolare novità: la cifra cresce se a crescere è il fatturato del club acquirente. Quindi, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli incasserà ben 58 milioni di euro per la cessione del difensore sudcoreano. Considerando che è stato pagato 18 milioni l’estate scorsa, il club azzurro ha registrato una plusvalenza di 40 milioni in un solo anno.