Cento milioni e bomber: offerta choc per Osimhen

Il Napoli deve guardarsi bene da un’offerta per Osimhen che potrebbe essere irrinunciabile. Nel pacchetto anche il bomber

Sullo scudetto del Napoli, atteso per 33 lunghissimi anni, c’è la firma indelebile di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Nella prima parte di stagione a fare la differenza è stato soprattutto il georgiano, mentre nel finale hanno pesato più di tutti i gol del bomber nigeriano. Una coppia d’oro che, com’è normale che sia, fa gola a tutti i top club europei.

De Laurentiis a dire il vero ha già risposto, anche in maniera abbastanza eloquente, alle domande su una possibile cessione di Osimhen. Il presidente del club partenopeo farà di tutto per tenere con sé il centravanti ma il mercato, lo abbiamo visto negli ultimi giorni col caso Tonali, è imprevedibile: un’offerta irrinunciabile può arrivare in qualsiasi momento. E secondo un’indiscrezione che circola nelle ultime ore, il Napoli avrebbe ricevuto dal club di Premier League una proposta che potrebbe far vacillare De Laurentiis: 100 milioni più il super bomber, questo il pacchetto offerto per accaparrarsi le prestazioni di Osimhen.

Calciomercato Napoli, Liverpool su Osimhen: l’offerta

Tra le squadre più desiderose di rilanciarsi c’è sicuramente il Liverpool di Jurgen Klopp. L’ultima per i Reds è stata un’annata complicata, conclusasi con il quinto posto in campionato e, dunque, la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tra le note negative anche Darwin Nunez, arrivato in estate per sostituire Firmino e rivelatosi – invece – una mezza delusione: per il centravanti uruguaiano soltanto – si fa per dire – 15 gol nelle 42 partite giocate con la maglia dei Reds.

Non male, ma troppo poco per chi era approdato nel Merseyside col compito di prendersi sulle spalle buona parte dell’attacco. Per questo il club inglese sta pensando ad una clamorosa operazione che coinvolgerebbe anche lo stesso Nunez. Il Liverpool potrebbe offrire al Napoli 100 milioni più il cartellino del centravanti uruguaiano per avere Osimhen.

Un’offerta che, se confermata, metterebbe in serio dubbio la permanenza del nigeriano a Napoli. Gli azzurri, in un solo colpo, si ritroverebbero in casa un attaccante di primo livello come Nunez e un tesoretto importante da reinvestire sul mercato per rinforzare gli altri reparti. Certo ci sarebbe poi da valutare la fattibilità dello scambio, soprattutto per quel che concerne l’ingaggio del bomber sudamericano (sui 7 milioni). A questo punto non resta che verificare quanto questa ipotesi possa tramutarsi in realtà e se il Liverpool ha davvero intenzione di avanzare un’offerta di questo tipo. Le prossime settimane aiuteranno a toglierci un po’ di dubbi in merito.