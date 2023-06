Uno dei bomber più prolifici in Europa verso Napoli, gli azzurri bruciano l’Inter

Il Napoli è pronto a sfidare l’Inter sul mercato. Interesse degli azzurri per uno dei migliori bomber d’Europa

Dopo la rivoluzione della scorsa estate i tifosi azzurri non avrebbero mai immaginato che anche quest’anno potesse ripresentarsi una situazione simile. La vittoria a sorpresa dello scudetto, però ha cambiato completamente i piani del Napoli e di Aurelio De Laurentiis.

Il primo a lasciare il Napoli è stato il condottiero della straordinaria cavalcata azzurra, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo lo straordinario traguardo raggiunto non ha trovato gli stimoli per proseguire la sua avventura sulla panchina azzurra e ha preferito fare un passo indietro. Al suo posto, dopo settimane di dubbi, Aurelio De Laurentiis ha annunciato Rudi Garcìa.

Oltre al cambio di guida tecnica, anche Cristiano Giuntoli sembra destinato a partire. Colui che ha costruito dal nulla la squadra campione d’Italia reputa la sua avventura a Napoli conclusa e vorrebbe accettare l’offerta della Juventus. Il contratto che lo lega la Napoli, però, scade nel 2024 e De Laurentiis non ha ancora deciso se lasciarlo partire o meno.

L’exploit dello scudetto vinto, poi, ha portato grande interesse sui giocatori azzurri. Kim, dopo appena una stagione all’ombra del Vesuvio, è pronto a dire addio. Il Bayern Monaco, infatti, è disposto a versare nelle casse del Napoli i 60 milioni di euro previsti dalla clausola. Per quanto fatto vedere dal difensore coreano nell’ultima stagione è certamente un affare per i bavaresi. Oltre a Kim anche Osimhen è sulla lista dei più importanti club d’Europa. Per lui il Napoli vorrebbe almeno 150 milioni di euro.

Il Napoli si inserisce nella trattativa: Inter beffata

Al momento non sono arrivate offerte al Napoli per l’attaccante nigeriano. La cifra chiesta dal Napoli è molto alta e non molti possono permettersi un tale investimento. Le possibilità che Osimhen parta, però, non sono pari a zero. Per questo motivo, il Napoli vorrebbe tutelarsi individuando il possibile sostituto.

Si tratta di Folarin Balogun, centravanti dell’Arsenal che ha giocato l’ultima stagione allo Stade De Reims. In Francia, nel campionato appena concluso ha siglato ben 21 reti in Ligue 1, contendendo per lungo tempo il titolo di capocannoniere a Kylian Mbappé.

Sul giocatore americano, c’è l’interesse anche dell’Inter che dovrà sostituire Lukaku che tornerà al Chelsea. I nerazzurri sono in vantaggio, ma non hanno ancora affondato il colpo decisivo. Con la cessione di Osimhen, il Napoli avrebbe i soldi a sufficienza per soffiarlo ai nerazzurri in brevissimo tempo.