Offerta per il ritorno immediato: Spalletti ha già risposto

Luciano Spalletti ha ricevuto subito un’offerta per tornare in panchina: il tecnico di Certaldo ha già risposto

La stagione 2022/2023 è ormai terminata (ufficialmente si chiuderà il 30 giugno) e a Napoli si è vissuta una delle annate più belle e indimenticabili della storia di questo club. La conquista dello scudetto, arrivato a distanza di 33 anni dall’ultima volta, ha fatto gioire tutti i tifosi, che non vedevano l’ora di poter festeggiare.

Un campionato stravinto, un Napoli che non ha mai dato la possibilità alle inseguitrici di sperare in una rimonta, tant’è che il vantaggio dalla Lazio seconda è stato di ben 16 punti. Oltre i vari protagonisti come capitan Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e tutti i calciatori, il grande merito di questo scudetto è soprattutto di Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha riportato il Napoli in Champions League nella sua prima stagione sulla panchina azzurra e poi ha addirittura vinto il campionato italiano, il primo della sua carriera (lo aveva vinto solo in Russia con lo Zenit San Pietroburgo). Un allenatore che è entrato nel cuore di tutti i napoletani e il suo addio ha provocato enorme tristezza tra i tifosi.

Offerta dall’Arabia Saudita per Spalletti

La decisione di lasciare Napoli dopo la vittoria dello scudetto è stata presa proprio da Spalletti: l’allenatore toscano ha deciso di prendersi un anno di pausa per stare vicino la famiglia nella sua Certaldo. Nonostante questa decisione, sembra esser arrivata comunque un’offerta: il governo dell’Arabia Saudita gli avrebbe chiesto di andare ad allenare nella Saudi Pro League.

L’Arabia Saudita sta tentando di far crescere il movimento calcistico nel proprio paese e per farlo sta cercando di portare in Asia diversi top player del calcio europeo (tra cui anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly) e non solo. L’obiettivo, infatti, è di acquistare (sempre offrendo cifre astronomiche e fuori mercato per l’Europa) anche tanti allenatori. Dopo l’offerta per Max Allegri (rifiutata dal tecnico della Juventus) e quella vicina alla chiusura per Gennaro Gattuso, il governo arabo ci ha provato anche per Spalletti.

L’ormai ex tecnico azzurro però non si è fatto ingolosire dai tantissimi milioni messi a disposizione dagli sceicchi: Spalletti ha, infatti, rifiutato l’offerta, confermando la sua scelta iniziale di fermarsi almeno un anno per riposare dopo due stagioni molto intense trascorse a Napoli. Un gesto importante e non scontato che accresce la stima che i napoletani nutrono nei suoi confronti.