Napoli, nome nuovo dalla Premier League: costa 20 milioni

Il Napoli all’assalto di un calciatore proveniente dalla Premier League. Prezzo fissato a 20 milioni di euro: si può fare.

Il Napoli dopo lo storico scudetto atteso 33 anni e conquistato al termine di un campionato condotto dall’inizio alla fine, pensa a preparare al meglio la prossima stagione. Dopo aver ufficializzato Rudi Garcia come nuovo allenatore, c’è da far luce sul futuro di uno dei principali artefici del trionfo dello scorso anno: Cristiano Giuntoli. Il Ds, che per anni ha guidato il mercato del club partenopeo, stando alle ultime notizie dovrebbe approdare nella Torino bianconera.

Se l’ipotesi fosse confermata si tratterebbe di un bel ribaltone in casa Napoli. Giuntoli negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo centrale in dirigenza: è dalla sua approvazione che sono passati tutti gli acquisti del quinquennio appena trascorso. Per sostituirlo, stando a quanto emerge, De Laurentiis starebbe pensando ad aumentare i poteri di Maurizio Micheli.

Il nuovo corso del Napoli dovrebbe partire da lui, che ha già in mente un colpo importante: il calciatore potrebbe arrivare dalla Premier League per circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, ipotesi Alcaraz: può arrivare per 20 milioni

Il Napoli segue Carlos Alcaraz, omonimo del fuoriclasse spagnolo che domina nel tennis. Il centrocampista argentino, classe 2002, milita attualmente nel Southampton, club appena retrocesso in Championship (Serie B inglese) e per questo potrebbe presto cambiare aria. Il club partenopeo segue il calciatore da almeno un anno e ora pare deciso ad affondare il colpo. Questo, almeno, è quanto emerge da Calciomercato.com.

Il Napoli, che potrebbe tra l’altro cedere Zielinski nel corso di questa finestra di mercato, vuole prendere un centrocampista e il profilo di Alcaraz sembra quello giusto: l’argentino è giovane, con una buona gamba utile sia nel pressing che in fase di inserimento, e costa non tantissimo. Il Southampton un anno fa l’ha prelevato dal Racing per circa 12 milioni di euro, adesso si presume che la valutazione sia cresciuta fino ai 20. Merito di un campionato – quello appena trascorso – vissuto da protagonista in Premier League e impreziosito da 4 gol e 2 assist.

A questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per verificare quanto questo scenario sia realizzabile nel breve e medio periodo. Molto dipenderà anche dalle uscite: nel caso in cui dovesse davvero concretizzarsi la cessione di Zielinski, l’arrivo di Alcaraz diverrebbe molto più probabile. E nel frattempo, bisognerà anche far luce sul futuro di Cristiano Giuntoli. Qualcosa più di un semplice dettaglio.