Napoli-Kim, sempre più vicino l’addio: De Laurentiis ha trovato il sostituto

In attesa del Bayern Monaco e dell’offerta per pagare la clausola rescissoria di Kim il Napoli ha trovato il sostituto.

Potrebbe durare soltanto un anno l’avventura di Kim al Napoli. Il coreano è arrivato in estate dal Fenerbahce per circa 20 milioni di euro e un contratto di due anni che terminerà, quindi, nel 2025. Kim, però, ha una clausola rescissoria per l’estero che potrebbe essere motivo di interesse per i top club stranieri.

Il sostituto per il dopo Kim

Su tutti il Bayern Monaco sembra aver puntato al centrale dopo aver acquistato proprio l’anno prima un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: De Ligt. Qualora dovesse accettare le lusinghe del club tedesco il Napoli virerebbe su un nuovo difensore per mantenere alto il livello tecnico della squadra.

In cima alla lista di De Laurentiis c’è Kevin Danso, l’austriaco classe 1998 che gioca nel Lens dove sta dimostrando tutte le sue qualità. Il suo contratto termina il 30 giugno 2026, per questo il club francese potrebbe decidere di blindarlo e prolungare il contratto con un rinnovo. Il Napoli continua a monitorare attento la situazione per affondare il colpo qualora Kim dovesse definitivamente lasciare il club.