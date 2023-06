L’ex Juve in pole: colpo a sorpresa per il Napoli in attacco

La stagione del Napoli è finita con uno storico scudetto. Ora la società vuole continuare e punta sull’ex Juventus: colpo a sorpresa

Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione e invece il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto la storia. Record su record per il club partenopeo che ha vinto il titolo dopo 33 anni di attesa, un successo arrivato con diverso tempo di anticipo, in un campionato a dir poco dominato.

Scelte di mercato totalmente indovinate e il patron Aurelio De Laurentiis ha deciso di ripartire. Luciano Spalletti ha vinto e salutato tutti, al suo posto è arrivato l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. La società ora dovrà fare quello che appare come la cosa più difficile nel mondo del calcio, ovvero ripetersi. Il Napoli lavorerà intensamente sul mercato, alcuni big partiranno mentre si proverà ancora con la politica dei giovani profili.

Uno dei calciatori sul ‘piede di partenza’ è il coreano Kim Min-Jae, giocatore su cui pende una clausola e sul quale ci sono Bayern Monaco (in pole) e Manchester United. Il club azzurro cambierà tante cose, un pò in tutti i reparti e forse uno dei reparti con maggiori cambiamenti sarà quello offensivo. Il messicano Hirving Lozano ha il contratto in scadenza tra dodici mesi, il Napoli o rinnoverà il contratto o lascerà presumibilmente andare via il calciatore. Su Lozano ci sono sirene arabe ma intanto si pensa al suo eventuale sostituto.

Napoli, colpo sulla fascia in Serie A

Con Osimhen e Kvaratskhelia abbastanza certi della permanenza (a meno di offerte clamorose) è la fascia destra il ruolo che potrebbe cambiare proprietario in casa azzurra. Politano dovrebbe restare mentre Lozano è sempre più vicino all’addio. Per il suo sostituto il Napoli guarda in Serie A ed uno dei profili attenzionati è quello dell’ala del Bologna (ed ex Juventus) Riccardo Orsolini. Il calciatore è reduce da una bella annata nella squadra di Thiago Motta e si sente ormai pronto per il salto in una big italiana. Ci sono anche sirene turche, ma Riccardo vuole restare in Serie A.

Un altro dei nomi fatti era quello di Domenico Berardi, leader assoluto del Sassuolo. Il calciatore difficilmente arriverà, complice il forte interesse della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri cerca colpi da Champions e Mimmo è l’obiettivo numero uno della società biancoceleste, a caccia di un tridente da sogno con Zaccagni e Ciro Immobile. Il mercato è appena iniziato, ma il Napoli resta senza dubbio uno dei club più attivi.