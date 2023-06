Colpo a sorpresa Napoli: gli azzurri puntano l’ex Milan

Dopo lo scudetto vinto, il Napoli punta a migliorare ulteriormente la rosa. Spunta un nome a sorpresa per la prossima stagione: è un ex Milan

L’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli ha sciolto molti dubbi riguardo il futuro dei partenopei. Dopo la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti in panchina, è stato proprio il tecnico toscano a decidere di non voler proseguire la propria avventura all’ombra del Vesuvio. Per settimane sono stati diversi i nomi accostati alla panchina del Napoli, ma alla fine Aurelio De Laurentiis ha scelto il tecnico francese.

Una missione difficile quella che attende Garcìa a Napoli. L’ex allenatore di Roma e Lione, infatti, non dovrà far rimpiangere Spalletti, il tecnico che ha riportato lo scudetto a Napoli trentatré anni dopo Diego Armando Maradona. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta al Museo di Capodimonte, Rudi Garcìa ha dimostrato grande consapevolezza nei propri mezzi ed è parso pronto per una sfida del genere.

La rosa che avrà a disposizione, però, sarà diversa da quella che ha riportato lo scudetto a Napoli. Oltre a Kim che sembra sempre più promesso sposo del Bayern Monaco, il reparto che subirà maggiori modifiche è il centrocampo. Il futuro di Piotr Zielinski è ancora tutto da scrivere. Il contratto del centrocampista polacco scade nel 2024 e non è stato trovato ancora un accordo per il prolungamento. Quest’estate, dunque, potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare da una sua possibile partenza.

Mentre il futuro di Zielinski è ancora in dubbio, quello di altri due centrocampisti azzurri è già segnato. Diego Demme, dopo una stagione ai margini della squadra partirà per trovare più spazio. Per lui ci sono squadre interessate sia in Italia che all’estero. Oltre a Demme, anche Tanguy Ndombele lascerà la maglia azzurra. Dopo un anno in prestito dal Tottenham, il centrocampista francese farà ritorno a Londra dato che la cifra fissata per il riscatto è troppo elevata per le casse del Napoli.

Rivoluzione a centrocampo: il Napoli sonda l’ex Milan

Sostituire i giocatori che partiranno sarà fondamentale per garantire una rosa competitiva a Rudi Garcìa. Il Napoli si sta già muovendo sul mercato e pare che abbia individuato il sostituto ideale di Tanguy Ndombele.

Franck Kessié, per caratteristiche sembrerebbe il sostituto ideale di Ndombele. Il centrocampista del Barcellona, dopo un anno in maglia blaugran,a potrebbe far ritorno in Italia. L’operazione, ovviamente, non è semplice.

A rallentare l’affare è sicuramente l’alto ingaggio che l’ex Milan percepisce dal Barcellona. Lo stipendio di Kessie supera notevolmente il tetto massimo imposto da Aurelio De Laurentiis, ma con l’aiuto dello stesso club blaugrana le possibilità di vedere Kessie in maglia Napoli potrebbero aumentare. L’idea è sul tavolo.