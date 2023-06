Uragano Premier sul Napoli: 60 milioni e reazione a catena

La Premier League potrebbe stravolgere il mercato del Napoli: affare da sessanta milioni di euro e reazione a catena che coinvolge gli azzurri

La stagione superlativa del Napoli ha messo in risalto, oltre alle straordinarie capacità collettive sotto la sapiente guida di mister Spalletti, anche alcune individualità. Giocatori che in passato non erano al centro del progetto hanno trovato la quadra e hanno contribuito allo storico Scudetto dei partenopei. Tra questi c’è senza dubbio anche Alex Meret. Il portiere ex Udinese, nonostante ad inizio anno sia stato messo in discussione e la cessione appariva molto vicina, si è fatto forza e ha dimostrato il suo valore. Tanti gli interventi importanti che hanno permesso al Napoli di conquistare punti fondamentali, ma ciò che maggiormente colpisce è lo step mentale. Meret ha conquistato la fiducia dei suoi compagni di reparto e ha preso il comando della difesa con autorità.

Nonostante le sue buonissime prestazioni in campionato, Alex Meret non è apparso tra i candidati al premio di Miglior Portiere assegnato dalla Serie A, poi vinto da Provedel, portiere della Lazio. Gli altri due candidati erano Di Gregorio del Monza e Skorupski del Bologna. Oltre l’assenza di Meret da sottolineare anche l’assenza di André Onana. Il portiere dell’Inter, alla prima stagione in maglia nerazzurra, ha scalzato Samir Handanovic conquistando il posto da titolare e la fiducia dei suoi compagni di reparto. In seguito a quanto di buono dimostrato durante questa stagione, il portiere camerunese ha attirato l’attenzione dei grandi club di Premier.

La Premier tenta Onana, l’Inter valuta Meret: i dettagli

Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il Manchester United è alla ricerca di un portiere, visto che De Gea ha il contratto in scadenza il 30 giugno e le probabilità che possa essere liberato da svincolato sono in rialzo. I Red Devils hanno individuato in André Onana il perfetto sostituto del portiere spagnolo, in quanto ha lavorato già con Ten Haag all’Ajax. I presupposti per la buona riuscita della trattativa ci sono tutti, la richiesta dell’Inter è di 50-60 milioni di euro e lo United sta lavorando per mettere sul piatto la migliore proposta possibile.

D’altro canto l’Inter si sta cautelando in vista di un’eventuale cessione ed è alla ricerca di un sostituto. I nomi sul tavolo sono tanti, da Sommer a Mamardashvili, al più low cost Audero. Di certo il preferito da Marotta era Vicario, ma l’ex Empoli è sfumato a causa dell’inserimento decisivo del Tottenham. Tuttavia, è ipotizzabile che l’Inter guardi anche in casa Napoli. Meret è un profilo che piace alla dirigenza e, incassati i soldi di Onana, potrebbe partire l’assalto. Soltanto un’ipotesi al momento, peraltro non facile da realizzare, ma l’intreccio tra azzurri ed Inter è servito.