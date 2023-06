Una caccia al buio: davvero questo è quello che serve sul mercato?

“Le altre fanno mercato e noi no”. Chi di voi non ha sentito questa frase almeno una volta in queste ultime settimane. Non appena è passata l’entusiasmo per la vittoria dello Scudetto (per non dire addirittura prima), la preoccupazione si è subito spostata sul come poter potenziare la rosa.

Per carità, pensiero legittimo se solo non fosse che tale interrogativo è accompagnato da vere e proprie isterie, che acuiscono una sorta di ansia da prestazione del tutto gratuita e inutile.

Certamente il Napoli ha delle caselle da riempire per essere ancora più forte e guai a crogiolarsi con uno Scudetto in tasca. Ma davvero il Napoli ha bisogno di correre sul mercato?

Napoli: il primo colpo di mercato è la consapevolezza

Davvero si ha bisogno di andare al buio su un terreno così scivoloso come il calciomercato, dove le trappole sono dietro l’angolo? Se non bastasse, davvero il Napoli ha bisogno di rinforzarsi in un mercato che, a oggi, ha più indebolito le altre piuttosto che rinforzarle?

A prescindere di come il Napoli deciderà di sostituire Giuntoli, i partenopei partono da una certezza. O, quantomeno, la consapevolezza di avere una rosa già forte di suo. Qualcuno potrà andare via senz’altro e, ancora più a maggior ragione, il club partenopeo resta guardingo. Nonostante il Milan e l’Inter non trovano pace tra loro. Nonostante la Roma ha chiuso già due acquisti e la Juve sta mettendo a segno i suoi primi colpi.

In molti, alla luce di movimenti affannosi sul mercato delle concorrenti, invocano una squadra già pronto per l’uso per Dimaro (come se già non lo fosse). Come se restare in attesa di occasioni, in attesa di capire chi eventualmente partita e quanto il Napoli potrà spendere di conseguenza, fosse un peccato veniale. Come se il distacco di +16 sulle altre dello scorso anno fosse figlio di un miracolo e non di una rosa di alto livello. Che va rinforzata, sì, nei modi e nei tempi opportuni, ma comunque di alto livello: che nessuno lo dimentichi, frattanto.