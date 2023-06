Scambio a sorpresa per il Napoli: rinforzo importante per gli azzurri

Per il Napoli avanza un doppio affare (in entrata e in uscita) a sorpresa: nome nuovo dalla Bundesliga, mentre un azzurro è pronto a lasciare gli azzurri.

Sono tante le voci di calciomercato che vedono come protagonisti i giocatori del Napoli, che a sua volta è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare una rosa già ottima. Alcune delle valutazioni in corso per la dirigenza riguarda il destino di alcuni calciatori che, per svariati motivi, quest’anno non hanno avuto moltissimo spazio.

Tra questi, rientra sicuramente Diego Demme: il centrocampista tedesco non ha giocato moltissimo sotto la guida di Luciano Spalletti, complice l’esplosione anche di Stanislav Lobotka nel suo ruolo. L’affermazione dell’ex Celta Vigo come uno dei registi più forti della nostra Serie A e non solo ha complicato la permanenza dell’ex Lipsia all’ombra del Vesuvio. A questo punto, non sono escluse novità per quanto riguarda il futuro, anche in ottica cessione. A tal proposito, dalla Germania arriva una notizia che può dare una svolta decisiva al calciatore stesso ma anche al Napoli. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Scambio Tousart-Demme: l’indiscrezione dalla Germania

A lanciare la notizia è stata le redazione tedesca di Sky Sport, secondo cui il Napoli avrebbe acceso i propri riflettori puntandoli su Lucas Tousart, centrocampista di proprietà dell’Hertha Berlino.

Nella fattispecie, l’idea degli azzurri – stando a quanto riportato dalla medesima fonte – sarebbe quella di impostare un affare su uno scambio che vedrebbe come contropartita tecnica proprio Diego Demme. Previsto, eventualmente, anche un conguaglio di natura economica in favore della società tedesca.

Promotore di questo possibile affare potrebbe essere proprio il neo tecnico degli azzurri, Rudi Garcia. L’allenatore francese lo ha già allenato nella sua esperienza all’Olympique Lione, motivo per cui il suo nome può essere fortemente spendibile in maniera concreta. Inoltre, sempre secondo Sky Sport DE, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per arrivare a uno stato più avanzato della trattativa, nata quasi tra lo stupore generale dei tifosi.

Il reparto di centrocampo sembra essere quello che subirà più cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato, visto l’addio ormai annunciato di Tanguy Ndombele e i possibili sviluppi relativi a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha ancora un altro anno di contratto e la società partenopea, a prescindere da quello che può essere l’esito della trattativa con l’ex Empoli, già si guarda attorno per l’eventuale sostituto. Attenzione, però, anche a Tousart, che può divenire un nome di grande attualità in casa Napoli.