Napoli, grandi manovre a centrocampo: sprint per la rivelazione della Serie A

Il Napoli lavora per rinforzare il reparto di centrocampo: De Laurentiis fiuta l’acquisto della rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A

Giugno sta per terminare e il tanto atteso mese di luglio è ormai alle porte: la sessione di calciomercato estiva sta per cominciare. Il mese di luglio sarà pure l’occasione, per tutti i tifosi partenopei, di vedere all’opera il primo Napoli di Rudi Garcia. La squadra sarà infatti impegnata nel ritiro di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, da venerdì 14 a martedì 25.

Luglio però porterà via da Napoli uno dei protagonisti dello scudetto appena conquistato: il difensore sudcoreano Kim Min-jae saluterà la squadra per accasarsi al Bayern Monaco di Thomas Tuchel, pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 60 milioni valida soltanto nei primi quindici giorni del mese. I tifosi sperano che questa possa essere l’unica partenza eccellente: la preoccupazione è quella di veder andare via anche il capocannoniere dell’ultima Serie A, Victor Osimhen.

Chi invece ha il futuro ancora in bilico sono Piotr Zielinski e Hirving Lozano entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. Per il rinnovo c’è una piccola grana che intoppa la trattativa: i due dovrebbe ridursi l’ingaggio (visto il tetto ingaggi a 4,5 milioni imposto da De Laurentiis l’anno scorso) per poter restare a Napoli. Su Lozano però si sono interessati alcuni club dell’Arabia Saudita che potrebbero cambiare le carte in tavola.

La squadra mercato del Napoli dovrà lavorare in primis in difesa: Rudi Garcia avrà bisogno di un valido sostituto di Kim Min-jae, con i nomi di Kevin Danso del Lens e David Hancko del Feyenoord in cima alla lista dei desideri. L’altro reparto da dover rafforzare è sicuramente il centrocampo, viste le partenze di Diego Demme e Tanguy Ndombele e il futuro incerto di Piotr Zielinski.

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli: colpo in Serie A

Sono tanti i nomi accostati al Napoli per il centrocampo e quelli che maggiormente intrigano i tifosi azzurri sono quelli dei giovani Gabri Veiga del Celta Vigo e Arda Guler del Fenerbahce e il profilo di maggior esperienza di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Ma tra i profili seguiti dal club sembra esserci anche quello di Lewis Ferguson del Bologna.

Il centrocampista scozzese classe ’99 (24 anni il prossimo agosto) è arrivato al Bologna la scorsa estate dall’Aberdeen per soli 3,5 milioni di euro e ha disputato una grandissima prima stagione in Serie A. In 32 presenze in campionato, Ferguson ha segnato ben 7 reti (di cui una proprio contro il Napoli nel 2-2 di Bologna) facendo la fortuna di tanti fantallenatori che lo hanno acquistato all’asta di agosto.

Un ottimo score per un centrocampista, soprattutto se si considera che questa è la sua prima stagione in un campionato di livello maggiore. Molte squadre hanno messo gli occhi sul 23enne scozzese e tra queste sembra esserci anche il Napoli, interessato a migliorare il centrocampo. Le ottime prestazioni hanno fatto crescere il suo valore: per strapparlo al Bologna serviranno almeno 15 milioni di euro.