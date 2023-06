Kolo Muani, intreccio con il Napoli: De Laurentiis ha deciso

Dopo l’incontro nei passati ottavi di Champions League, i destini del Napoli e di Kolo Muani tornano ad intrecciarsi. La decisione sul francese giova infatti ai piani di De Laurentiis.

Un rebus contorto e a tratti indecifrabile. Solo con ciò il mercato targato Napoli può essere ampiamente descritto tramite similitudini, visto il forte periodo di stallo vissuto dagli azzurri. L’arrivo di Rudi Garcia e la parola fine alla questione Giuntoli, cui addio ai partenopei potrebbe profilarsi nelle prossime ore, non hanno minimamente contribuito a sbloccare il calciomercato della squadra di De Laurentiis.

Al momento infatti, l’unica certezza in quel di Napoli risiede nell’imminente addio di Kim, cui passaggio al Bayern Monaco con l’ausilio della clausola rescissoria sembrerebbe ormai solo una formalità. Sarà dunque necessario trovare un sostituto all’altezza del coreano, che possa garantire copertura difensiva al Napoli senza far rimpiangere l’ex Fenerbache.

I partenopei dovranno poi essere abili e scaltri anche nel migliorare alcune lacune dimostrate in stagione, soprattutto nella zona destra del reparto offensivo oltre a rinforzare le proprie riserve in centrocampo. Vi è inoltre ancora incertezza sul caso Osimhen, sulla lista dei desideri di numerosi club europei ma per cui De Laurentiis non ha minimamente intenzione di cedere ad avance varie. Proprio il patron degli azzurri può quindi tirare un sospiro di sollievo in merito alla situazione del bomber nigeriano.

Osimhen, si arena anche la pista Manchester United

Fra i club maggiormente interessati ad acquisire le prestazioni della prima punta africana vi è senz’altro il Manchester United. Gli uomini di Ten Hag sono infatti alla ricerca di rinforzi in fase offensiva, vista la necessità di migliorare la propria rosa a causa dell’imminente ritorno dei Red Devils in Champions League. Osimhen ha dunque rappresentato a lungo una priorità per lo United, cui dietrofront si fa sempre più probabile.

Questo a causa di quanto dichiarato dal quotidiano Bild, che narra dell’interesse sfumato del Manchester United anche per Kolo Muani. Le richieste del Francoforte per l’attaccante francese si aggirano infatti intorno ai 100 milioni di euro, cifra totalmente fuori dalla portata del club di Ten Hag. La disponibilità economica del club risulta infatti minima, rendendo praticamente impossibile anche l’acquisto di Osimhen. Le richieste di ADL per il numero nove ammontano infatti a 180 milioni, quasi il doppio del prezzo di Kolo Muani.

Un’altra pista rischia dunque di raffreddarsi definitivamente, con il Napoli ed il nigeriano che muovono un ulteriore passo reciproco in direzione dell’altro. Con tali premesse inoltre, non vi sarebbero ostacoli fra Osimhen e l’offerta di rinnovo contrattuale proposta De Laurentiis, che alzerebbe lo stipendio percepito dalla punta a 7.5 milioni netti a stagione.