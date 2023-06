Irrompe lo United: lo scambio lo allontana dal Napoli

Il mancato affondo del Napoli per l’obiettivo ha dato più di una chance allo United di inserirsi in trattativa. Ad oggi, il calciatore appare molto vicino alla fetta rossa di Manchester.

Procede ancora a rilento il calciomercato in casa Napoli, dopo l’arrivo in pompa magna di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Non è, infatti, bastata neanche l’ufficialità in merito al tecnico francese per riuscire a risolvere i problemi legati al direttore sportivo partenopeo. La situazione Giuntoli è ancora in fase di stallo e, benché arrivino ogni giorno nuove news in merito al sempre più vicino approdo dell’ex Carpi alla Juventus, non pochi dubbi aleggiano ancora sulla vicenda.

Ciò che è certo è che Maurizio Micheli, capo scout del Napoli nelle ultime stagioni, verrà ulteriormente responsabilizzato nel corso della finestra di mercato. Il tutto non distoglie però l’attenzione sull’alone di mistero calato d’improvviso sulla figura del direttore sportivo in casa Napoli, dove continuano a susseguirsi nomi di obiettivi ogni giorno. Obiettivi per i quali, anche a causa dello stallo su Giuntoli, non è ancora stata intavolata una seria trattativa. Fa questi vi è indubbiamente presente anche il gioiello adocchiato dagli azzurri e da poco finito nella lista dei desideri del Manchester United.

Gabri Veiga, lo United tenta il sorpasso al Napoli

Non è più un segreto l’interesse del Napoli nei confronti di Gabri Veiga, centrocampista spagnolo in forza al Celta Vigo. Classe 2002, nella stagione appena conclusa in Liga è riuscito a totalizzare ben 11 gol e 4 assist in 36 partite, variando da mezz’ala a trequartista con qualche minuto giocato anche da mediano. Tutto ciò ha ovviamente attirato l’attenzione di top club quali Napoli e Liverpool, desiderosi di strappare il gioiello alla società spagnola. Il tutto sfruttando la clausola rescissoria presente nel contratto dello spagnolo, pari a 40 milioni, che sia azzurri che reds sarebbero disposti a pagare.

Entrambi i club hanno però troppo tergiversato negli ultimi giorni, permettendo l’inserimento in corsa di una terza pretendente. Trattasi del Manchester United, alla ricerca annunciata di un ulteriore centrocampista per rinforzare la propria rosa, anche in vista del proprio ritorno in Champions League. Il principale obiettivo degli uomini di Ten Hag sarebbe in realtà Niccolò Barella, ma l’estrema difesa attuata dall’Inter, a protezione del calciatore sardo, ha spinto i red devils alla ricerca di altre opzioni. Ecco dunque l’intromissione nella trattativa per Gabri Veiga, con lo United pronto ad usufruire di un particolare stratagemma. Per raggiungere i 40 milioni previsti dalla clausola, i rossi di Manchester sarebbero disposti ad offrire al Celta Vigo anche le prestazioni di Facundo Pellistri, ala uruguagia classe 2001. Così facendo, la società inglese potrebbe addirittura risparmiare sull’effettivo totale cash da versare nelle casse spagnole.