Il Napoli tenta il colpaccio: occhi puntati su una stella dell’Europeo U21

Il Napoli guarda con attenzione l’Europeo U21: il club azzurro valuta l’acquisto di uno dei giocatori di maggior talento della competizione.

Nomi, intrighi, accostamenti, indizi e tanto altro: il calciomercato estivo si avvicina ed è pronto a regalare i soliti colpi di scena di metà anno. In casa Napoli si prepara a vivere un’estate molto intensa: dalla partenza ormai imminente di Kim Min-jae al futuro incerto di bomber Osimhen, passando per le questioni Zielinski e Lozano, sono tanti i temi di mercato che accompagneranno i tifosi.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la dirigenza è comunque al lavoro per regalare al nuovo mister Rudi Garcia qualche giocatore di livello per provare a competere ancora ad alti livelli. Prima si dovrà trovare in fretta un sostituto di Kim in difesa, ma anche il reparto di centrocampo va aggiustato, viste le partenze di Tanguy Ndombele e Diego Demme.

Napoli su Rodri del Betis

Sono diversi i giocatori che il Napoli segue per rinforzare il centrocampo: dai talenti del Fenerbahce Arda Guler e Ferdi Kadioglu (che però ha giocato nel ruolo di terzino sinistro nell’ultima stagione), passando per Gabri Veiga del Celta Vigo fino ad arrivare ai più esperti Teun Koopmeiners e davide Frattesi. Negli ultimi giorni è però stato fatto anche il nome di Rodri, trequartista classe 2000 del Betis Siviglia.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma l’interesse del Napoli che osserva con attenzione le sue gesta all’Europeo Under 21, competizione che sta giocando con la maglia numero 10 con la sua Spagna. Un profilo che piace a Castel Volturno, ma la concorrenza è alta: il ragazzo ha diversi estimatori anche in Premier League, campionato che garba e non poco allo stesso Rodri.