Giuntoli piazza il primo colpo alla Juve, accelerata per un’ex stella del Napoli

Il primo colpo di Cristiano Giuntoli qualora dovesse andare alla Juve potrebbe essere proprio un grande ex del Napoli

In casa Juve ci sono ancora diverse situazioni in bilico. Se per quanto riguarda il tecnico si dovrebbe quasi certamente andare verso la riconferma di Massimiliano Allegri, per quanto riguarda il direttore sportivo tutto è ancora in divenire. Non è un mistero che il nome su cui la Juve vorrebbe puntare è quello di Cristiano Giuntoli il quale però ha ancora, almeno ufficialmente, un contratto con il Napoli.

De Laurentiis ha fatto sapere che, giustamente dal suo punto di vista, non ha alcuna intenzione di liberare a cuor leggero quello che è a tutti gli effetti ancora il direttore sportivo dei partenopei. Certo il disgelo tra le parti prosegue e non è escluso che, già in questa settimana, possano esserci importanti novità che sanciranno, anche in maniera ufficiale, il passaggio di Giuntoli nei ranghi societari della Vecchia Signora. Ad attendere il direttore sportivo c’è Allegri, pronto a pianificare un mercato importante per rilanciare i bianconeri.

Lo stesso Allegri che, stando alle ultime notizie avrebbe rifiutato il maxi contratto da 30 milioni dell’Al Hilal. L’intenzione del tecnico livornese è quella di rispettare l’accordo con la Juve fino al 2025. Stimoli professionali, ma anche personali visto che c’è la volontà di riscattare la stagione appena conclusa, spingerebbero Allegri a restare. E ad iniziare una collaborazione professionale con Giuntoli per riportare la Juve in vetta alla classifica.

La nuova Juve riparte da un’ex Napoli: Fabian Ruiz nel mirino

Stando a quanto si legge su AreaNapoli.it il primo colpo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo azzurro potrebbe essere un’ex Napoli: Fabian Ruiz. Lo spagnolo, che ha lasciato Napoli la scorsa estate direzione PSG, fu portato in Italia proprio da Giuntoli che, nell’estate del 2018 lo prelevò dal Betis Siviglia per una cifra attorno ai 30 milioni. Nei quattro anni a Napoli, Ruiz si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, collezionando 166 presenze e 22 reti in tutte le competizioni.

Lo scorso anno il passaggio al PSG nell’ambito della mini-rivoluzione tecnica in casa Napoli. In Francia, nonostante un campionato conquistato, Fabian Ruiz non è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli, collezionando sì un discreto numero di presenze, ma diverse volte subentrando dalla panchina. Anche da qui la volontà di rilanciarsi in Italia, con la Juve – club che dovrà ricostruire parecchio – come possibile soluzione ideale.