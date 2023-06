Garcia: “Darò il massimo per far gioire i tifosi”, poi lancia l’appello

Sui canali ufficiali della SSC Napoli è stata pubblicata un’intervista a Rudi Garcia, che ha parlato dell’impatto con la piazza e ha lanciato anche un appello ai tifosi.

I tifosi non vedono l’ora di vedere come sarà il Napoli di Rudi Garcia, che ufficialmente si insedierà sulla panchina azzurra a partire dal 1° luglio. Il tecnico francese in questi primi giorni da allenatore partenopei ha avuto subito parole bellissime per i tifosi, confermate anche nell’intervista pubblicata in questi istanti dalla SSC Napoli. L’ex Roma ha parlato del suo impatto immediato con la squadra e ha lanciato una promessa (ma anche un appello) agli stessi. Di seguito, le parole del tecnico ai canali del club.

L’intervista a Rudi Garcia

“La nostra tifoseria può incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori”, ha dichiarato il francese. “Non vedo l’ora di giocare per la prima volta al Diego Armando Maradona”. Poi, ha aggiunto: “Il Napoli è una musica gioiosa, entusiasta, che ti fa venire voglia di ballare e fare dei gol”.

“Avrei visitato volentieri la città già in passato, anche se ho già visitato Pompei. Ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Sarà complicato ma lo farò lo stesso adesso”, ha detto nel corso dell’intervista.

Parole bellissime che scaldano i cuori di tutti i tifosi azzurri, in attesa che sia il campo a parlare.