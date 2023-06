De Laurentiis dà il via libera: lascia il Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera per la sua partenza: sarà addio, è pronto a salutare Napoli.

L’attesa sta per terminare, il calciomercato è ormai vicinissimo allo “start”: sabato 1° luglio prenderà il via la sessione estiva. Un’estate che si preannuncia molto calda in casa Napoli, la prima estate dell’era De Laurentiis da campioni d’Italia.

Tante le questioni da dover risolvere in questi due mesi estivi. La prima, e forse più importante, riguarda Victor Osimhen: il nigeriano è corteggiato da mezza Europa e il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli. La seconda, invece, è puramente di mercato: bisogna trovare un sostituto di Kim Min-jae, pronto a salutare dopo solo un anno dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio per volare in Germania, al Bayern Monaco pronto a pagare la dispendiosa clausola rescissoria valdia nei primi quindici giorni di luglio.

Gli altri due temi di mercato riguardano Piotr Zielinski e Hirving Lozano: i due calciatori sono in scadenza di contratto a giugno 2024 e rinnovarlo non è così semplice. Il motivo è il loro ingaggio: i due dovrebbero accettare un’offerta al ribasso per rientrare nei parametri (monte ingaggi fissato a 4,5 milioni) imposti da De Laurentiis l’estate scorsa.

Dialogo avviato con De Laurentiis, Giuntoli lascerà il Napoli

Ma l’altra questione più spinosa riguarda sicuramente Cristiano Giuntoli. Risolta la questione allenatore con l’arrivo di Rudi Garcia, c’è da fare i conti con quello che sarà il futuro del direttore sportivo, promesso sposo della Juventus ma ancora non liberato dal presidente De Laurentiis.

Il DS partenopeo ha chiesto già diversi mesi fa di poter lasciare Napoli: dopo otto anni (arrivò dal Carpi nel 2015) e uno scudetto conquistato, grazie soprattutto al suo lavoro (e dell’area scouting) nel sostituire gente come Koulibaly, Insigne e Mertens con talenti semi-sconosciuti come Kim e Kvaratskhelia, Giuntoli vorrebbe cambiare aria.

La sua scelta di sposare il progetto Juventus però non è andata giù a De Laurentiis che si è imposto anche davanti ai microfoni: il contratto di Giuntoli scade nel 2024 e lui aveva tutte le intenzioni di farglielo rispettare. Ma poi le cose sono cambiate.

Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti più pacifici, c’è stato il tanto atteso disgelo e ora le parti sono pronte a salutarsi: secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno”, De Laurentiis avrebbe dato il via libera al suo addio e il tutto dovrebbe concludersi entro il 30 giugno, data in cui si chiuderà ufficialmente la stagione 2022/2023.