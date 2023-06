Dal Milan al Napoli, trasferimento in vista: ipotesi a sorpresa

Per il calciomercato del Napoli spunta un’ipotesi a sorpresa. Gli azzurri hanno messo nel mirino il giocatore del Milan

Il Napoli che proverà a difendere lo scettro di campione d’Italia, sarà una squadra profondamente rivista rispetto a quella che ha trionfato la passata stagione. Innanzitutto è cambiata la guida tecnica. Luciano Spalletti non siederà più sulla panchina del Napoli. Il tecnico di Certaldo ha dichiarato di dover staccare la spina dopo un anno vissuto costantemente con il piede sull’acceleratore. Al suo posto, Aurelio De Laurentiis ha annunciato Rudi Garcìa.

Anche l’organigramma del club subirà alcune modifiche. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è tentato da una possibile nuova avventura alla Juventus. Il dirigente del Napoli ha ancora un anno di contratto con il club partenopeo, ma dopo settimane di dubbi, pare che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia deciso di lasciarlo partire.

Anche la rosa subirà diversi cambiamenti. Kim sembra sempre più vicino al Bayern Monaco che pare intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni. Resta anche da capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. Dopo l’incontro tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore si è deciso che l’attaccante nigeriano non partirà per offerte inferiori ai 150 milioni di euro. Tanti dubbi, dunque, in casa Napoli, ma Rudi Garcìa può ripartire anche da alcune certezze.

Il Napoli studia il colpo a sorpresa: idea dal Milan

Tra le certezze, ce n’è anche una impronosticabile solo un anno fa. Alex Meret, infatti, sembrava destinato a lasciare Napoli la scorsa stagione, ma a suon di prestazioni superlative e parate decisive si è guadagnato la riconferma ed è stato fondamentale per portare a casa lo scudetto.

All’inizio della scorsa stagione gli era stato affiancato un portiere d’esperienza come Sirigu e che soprattutto fosse di un livello simile. Nel corso della stagione, poi, è arrivato Gollini che è un portiere di livello assoluto. Gollini, però, non verrà riscattato dal Napoli che dopo aver ritrovato fiducia in Meret potrebbe decidere di pensare ad un alternativa low cost per sostituire Gollini.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ciprian Tatarusanu sarebbe finito nel mirino del Napoli per il ruolo di secondo portiere. L’estremo difensore rumeno ha vissuto una stagione difficile al Milan. Chiamato a sostituire Mike Maignan quando il francese è stato fermo ai box, non sempre ha risposto presente e ha, dunque, voglia di rilanciarsi.

Napoli potrebbe essere la piazza adatta per farlo e Aurelio De Laurentiis sarebbe tentato dal colpo a costo zero per il futuro della porta azzurra.