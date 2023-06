Conosce bene Lozano: il suo annuncio lo allontana dall’Arabia

Hirving Lozano in queste settimane è stato accostato sia a club sauditi che messicani. Ma l’annuncio dell’intermediario spiazza tutti: lo ha detto sul suo futuro.

In queste settimane dovrebbero esserci ulteriori novità sul futuro di Hirving Lozano, che in queste settimane è stato accostato con forza all’Arabia Saudita. Nelle ultime ore, inoltre, è avanzata con sorpresa anche l’ipotesi di un possibile ritorno in patria in Messico, a dimostrazione di come il suo futuro in maglia azzurra sia in bilico.

I dubbi sono legati perlopiù al contratto: resta soltanto una sola stagione che lega l’ex PSV al Napoli e al momento non ci sembrerebbero essere margini per un prolungamento. Tuttavia, il futuro è ancora un rebus tutto da risolvere, così come annunciato nel pomeriggio da chi conosce bene l’attaccante azzurro.

L’intervista all’ex intermediario

A parlare del suo futuro è l’intermediario vicino in passato allo stesso messicano, Alessandro Manfrecola, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marte Sport Live.

“Ci sono ampie possibilità che vada via da Napoli”, ha confermato l’intermediario nel corso del suo intervento. Poi, a proposito del possibile addio in Arabia Saudita o Messico, ha aggiunto: “La pista messicana non mi sembra percorribile in quanto i club non possono garantire il pagamento della cifra richiesta dal Napoli. Anche l’Arabia non pare ipotesi concreta, perché non vuole uscire dai radar della Nazionale messicana, visto che i prossimi Mondiali si giocheranno proprio in Messico”.