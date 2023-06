Club sauditi su Lobotka, De Laurentiis spara altissimo

L’Arabia Saudita tenta anche Stanislav Lobotka: il presidente Aurelio De Laurentiis spara una cifra altissima per cederlo.

Tantissimi top player del calcio europeo stanno migrando verso l’Asia: il campionato saudita sta cercando di far crescere il proprio movimento calcistico nel proprio paese e sta acquistando diverse stelle di alto livello. Il pioniere è stato Cristiano Ronaldo, seguito dai vari Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves e tanti altri pronti a firmare come Hakim Ziyech, Edouard Mendy e tanti altri.

Nelle ultime settimane alcuni club dell’Arabia Saudita hanno iniziato a mostrare interesse anche per Hirving Lozano: il messicano, in scadenza a giugno 2024, è in uscita dal Napoli e potrebbe approdare nella Saudi League e guadagnare una cifra enorme che si avvicina ai 10 milioni di euro.

De Laurentiis chiede una cifra fuori mercato per Lobotka

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano nei giorni scorsi, l’Al-Ahli e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sono interessate anche a un altro protagonista dello scudetto appena vinto dal Napoli. I due club sauditi vorrebbero infatti portare in Asia anche Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco è però il fulcro centrale della squadra di Garcia e il rinnovo di contratto fino al 2027 (con opzione fino al 2028) è la conferma della volontà del Napoli di puntare su di lui. Proprio per questo motivo, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto 60 milioni di euro per la cessione. Una cifra fuori mercato, un modo per allontanare le sirene arabe.