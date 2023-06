Un gioiello per Rudi Garcia: la stella ‘azzurra’ a Napoli

Aurelio De Laurentiis vuole regalare a Rudi Garcìa il primo colpo della sua nuova avventura al Napoli. I partenopei hanno scelto la stella degli azzurri

Rudi Garcìa sostituirà Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese ritorna in Italia dopo la positiva esperienza sulla panchina della Roma. Subentrare al tecnico che ha portato a Napoli il terzo scudetto della propria storia, trentatré anni dopo l’ultima volta, è certamente un compito arduo.

Nel corso della presentazione in grande stile tenutasi al Museo di Capodimonte, Garcìa, però, si è dimostrato molto sicuro di sé. Consapevole delle proprie qualità, il tecnico ex Al Nassr proverà a ripetere l’impresa compiuta dal collega di Certaldo la scorsa stagione. Non sarà facile e a complicare la missione sono le partenze di alcuni giocatori chiave della cavalcata trionfale del Napoli nella stagione appena conclusa.

Tra questi, Kim è sicuramente un giocatore che dovrà necessariamente essere sostituito a dovere. Il difensore coreano, infatti, dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio è pronto a lasciare il club partenopeo. Le sirene estere sono numerose, con il Bayern Monaco che sembra in pole position per assicurarsi le sue prestazioni in vista dalla prossima stagione. Dalla sua cessione, il Napoli, come dettato dalla clausola rescissoria presente nel contratto, incasserà circa 60 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis, dunque, è chiamato a trovare una valida alternativa in vista della prossima stagione, ma al momento è concentrato sul regalare il primo colpo dell’anno al nuovo tecnico azzurro, Rudi Garcìa.

Pronto il primo colpo dell’era Garcìa: scelta la stella della Nazionale

Al momento della firma con il Napoli, Garcìa ha ovviamente chiesto garanzie riguardo il progetto tecnico del Napoli. Dopo una stagione straordinaria come quella appena conclusa, il pericolo smantellamento è dietro l’angolo, ma non sembra che il Napoli sia intenzionato a cedere tutte le sue pedine più importanti. Nelle ultime ore, pare che gli azzurri siano pronti addirittura a piazzare il primo colpo.

Si tratta di Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli. Nell’ultima stagione ha stupito con la maglia dei toscani. Le sue prestazioni gli sono valse le attenzioni dei top club italiani. Il Napoli, che lo segue da tempo, vuole bruciare la concorrenza ed è pronto a piazzare il primo colpo. Nella Serie A appena conclusa, Baldanzi ha collezionato 26 presenze e ha messo a segno ben 4 reti di cui una preziosissima a San Siro per la vittoria dell’Empoli sull’Inter.

Il Napoli, ora, vuole strapparlo all’Empoli e regalarlo a Garcìa. Il talento di Baldanzi è sotto gli occhi di tutti e in futuro potrà crescere ancora. Il suo probabile acquisto è un investimento per il futuro, ma già ora ha dimostrato di poter fare la differenza ed è pronto al grande salto in una big di Serie A.