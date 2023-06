Sorpresa Napoli, per la porta spunta un ex Juventus

Il calciomercato del Napoli potrebbe rivelarsi molto interessante in vista della nuova stagione. Il club azzurro avrebbe messo gli occhi su un’ex portiere bianconero.

Questa stagione per il Napoli è stato un vero sogno ad occhi aperti: un campionato perfetto, guidato da una squadra unita e compatta che ha dimostrato che quando si crede in qualcosa e la si vuole veramente ottenere i risultati arrivano. Il club azzurro c’ha creduto e il 4 giugno 2023 ha regalata a tutti i suoi tifosi la gioia di vedere alzare al cielo lo scudetto, dopo 33 anni.

A stagione finita, però, è tempo già di pensare al prossimo campionato, per provare a ripetere se non fare ancora meglio di quanto fatto quest’anno. Dopo l’addio inaspettato di Spalletti e l’annuncio di Garcia sulla panchina partenopea, la società dovrà concentrarsi sulla sessione estiva di calciomercato che avrà definitivamente inizio tra qualche giorno. L’obiettivo del club è quello di rafforzare ancora di più la propria rosa e in mente avrebbe già alcuni profili molto interessanti.

Il Napoli pronto a salutare Gollini: nel mirino c’è Audero

I profili più controllati in questo momento sono sicuramente per un ruolo tra i pali, il Napoli infatti al momento non sembrerebbe essere intenzionato ad esercitare il riscatto per quanto riguarda Pierluigi Gollini in prestito dall’Atalanta.

Per l’estremo difensore il riscatto è fissato ad 8,5 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dal club azzurro, che vorrebbe cercare di lavorare per abbassare il prezzo del cartellino. Nel caso in cui non dovesse riuscirci Gollini molto probabilmente lascerà il Napoli per la prossima stagione.

Se Gollini dovesse andare sul mercato, il club azzurro dovrà sicuramente cercare un vice Meret. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli non vorrebbe farsi trovare impreparato e starebbe già visionando alcuni profili molto interessanti che potrebbero sostituire il portiere di proprietà della Dea. Tra i tanti nomi pensati, gli azzurri starebbero valutando soprattutto la candidatura di Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria.

Audero è stato anche terzo portiere della Juventus dopo Buffon e Neto, ora però il giocatore è estremo difensore della Sampdoria e visto il passaggio della squadra in Serie B, molto difficilmente resterà con il club blucerchiato. Su Audero però non c’è solo il Napoli, anzi anche altri club di Serie A, lo avrebbero messo nel proprio mirino, si tratta di: Inter, Bologna e Lazio. Al momento, però, non c’è alcuna pista ufficiale e concreta, bisognerà aspettare ancora un pò.